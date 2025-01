Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të premten derdhja e tensioneve të punës në çështjet emocionale mund të jetë një gabim. Flisni me njerëzit, kjo do të ndihmonte në pastrimin e disa dyshimeve. Për sa i përket punës, nëse jeni në pritje të lajmeve të rëndësishme apo blloqe të një rëndësie të caktuar, nuk keni pse të shqetësoheni sepse do të merrni lajme.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten yjet testojnë vetëm ndjenjat që janë minuar prej disa kohësh. Kjo javë do t’ju gjejë gati për të analizuar çdo marrëdhënie në detaje. Për sa i përket punës, shkurti do të jetë një muaj që do t’ju bëjë protagonistë.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të premten Afërdita është gati të rifillojë zemrën. Mjafton të prisni deri më 4 shkurt. Dashuria bëhet sërish e rëndësishme, gjithashtu jeni gati të harroni disa gabime të pësuar në të kaluarën. Ka pasur shumë suksese dhe përparime, që tani mund të keni ndjenjën se diçka po ndryshon pozitivisht.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të premten një sërë reflektimesh mund t’ju largojnë nga njerëzit që nuk e meritojnë më vëmendjen tuaj. Edhe në shkurt nuk do toleroni më situata të caktuara. Për sa i përket punës, është rasti të mendoni mirë përpara se të veproni, çdo lëvizje juaj duhet të merret parasysh me kujdes.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten këta planetë përcaktojnë një gjendje energjie të madhe pozitive dhe për rrjedhojë, mund të favorizojnë edhe një takim të dobishëm për të ringjallur jetën tuaj. Për sa i përket punës, situatat që krijohen në këtë periudhë duhet të menaxhohen me mençuri dhe me ndihmën e një personi kompetent.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të premten dilema përfaqësohet nga dëshira për të bërë ndryshime, e kuptuar si një variacion i rutinës së zakonshme, pa krijuar shumë bujë. Të premten shumë po kthehen nga shkurtimet reale në fushën profesionale, disa situata janë ndalur përfundimisht por në dritën e asaj që do të ndodhë, ndoshta është për të mirë.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të premten gjithçka që lind në këtë periudhë i nënshtrohet rishikimit të kohës dhe madje mund të vihen në pikëpyetje lidhjet që kanë vazhduar prej shumë muajsh. Për sa i përket punës, do të mund të krijoni shumë kushte pozitive në lidhje me profesionin.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten këto aspekte planetare rikthejnë besimin në dashuri. Orët e ardhshme të këtij muaji, me hënën në shenjë, mund të jenë të dobishme për të ringjallur një ndjenjë. Për sa i përket punës, ajo që nuk mund ta përfundoni tani, vështirë se do të mund të realizohet në javët në vijim.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të premten Venusi është gati të ndryshojë shenjë. Nga data 4 shkurt gjithçka do ju duket më e lehtë, tashmë në këto ditë shfaqet një gjendje energjie pozitive e cila mund të përdoret për të qetësuar mendjet në marrëdhëniet më konfliktuale.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të premten më shumë ëmbëlsi dhe më shumë harmoni. Jeni gati të përjetoni një periudhë që do t’ju japë emocione të reja. Për sa i përket punës, tani keni gjithçka që duhet për të kapërcyer pengesat e së kaluarës që ju kanë penguar të zgjeroni horizontin tuaj profesional.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten dielli në shenjën tuaj ju ndihmon. Gjatë orëve të ardhshme do të keni mundësinë të vlerësoni me kujdes situatat që po përjetoni në një marrëdhënie që tashmë ka shkaktuar ankth gjatë muajve të fundit. Për sa i përket punës, ju dëshironi të bëni shumë gjëra në të njëjtën kohë, nxitimi është gjithmonë një këshilltar i keq.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të premten ata që janë në kërkim të një shpirti binjak do të hasin në një situatë premtuese ose tashmë kanë rizgjuar një ndjenjë, në raste të jashtëzakonshme mund të kthehet një dashuri nga e kaluara, një miqësi do të vlejë diçka më shumë. Për sa i përket punës, sa më shumë t’i afrohemi shkurtit, aq më mirë.