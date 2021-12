Sipas një sondazhi të revistës “The Economist”, kostoja e jetesës është rritur në mbarë botën, jo më pak për shkak të pandemisë COVID-19. Këtë vit, Tel Avivi ka kaluar Parisin si qyteti më i shtrenjtë. Studimi i vitit 2021, i cili krahasoi koston e jetesës në 173 qytete, zbuloi se problemet e zinxhirit të furnizimit kishin çuar në një rritje të shpejtë të çmimeve. Masat e marra për të kontrolluar pandeminë COVID-19 vazhduan të ndikojnë në prodhimin dhe tregtinë.

Vitin e kaluar, Parisi kryesoi listën. Këtë vit, është në vendin e dytë. Kryeqyteti francez ka qenë prej kohësh një nga qytetet më të shtrenjta në botë, por kjo nuk i ka penguar asnjëherë turistët ta vizitojnë. Për shumë njerëz, Moulin Rouge në lagjen Montmartre është një nga pikat kryesore. Këtë vit, qytet-shteti ishull i Singaporit është në të njëjtin renditje me Parisin. Përveç pasurisë së saj, qendra financiare në Azinë Juglindore është e njohur edhe për ligjet e saj drakoniane. Për shembull, përdorimi i fshehtë i rrjetit pa tel të pasigurt të dikujt tjetër është rreptësisht i ndaluar; kushdo që e bën këtë mund të gjobitet me 10,000 €.

Edhe pse kostot e jetesës në Zvicër janë përgjithësisht shumë të larta, ato janë veçanërisht të ndaluara në Zyrih. Qiratë janë rritur shumë vitet e fundit, pjesërisht si pasojë e emigracionit dhe ka shumë pak apartamente bosh. Sipas statistikave zyrtare, qiraja mesatare është ekuivalente me 400 € për metër katror. Ish-kolonia britanike e Hong Kongut, tani një nga zonat e veçanta administrative të Kinës, është gjithashtu lartë në listë për shkak të qirave të saj astronomike. Metropoli është një nga zonat me popullsi më të dendur në botë dhe nuk është e pazakontë të gjesh dhoma të vogla në një nga shumë rrokaqiejt që jepen me qira për 2,000 € në muaj.

Nju Jorku nuk është vetëm qyteti më i shtrenjtë në Shtetet e Bashkuara, por i gjashti në botë. Është e rrallë të gjesh njujorkezë që kanë lindur në të vërtetë në qytet. Këto ditë, edhe analistët financiarë të paguar mirë luftojnë për të gjetur një apartament të përballueshëm në Manhattan. Ka thashetheme se një sanduiç normal kushton më shumë në Gjenevë se kudo tjetër në botë. Por çfarë thotë kjo për koston e përgjithshme të jetesës në një vend? Mjaft pak. Shumë organizata ndërkombëtare kanë selinë në qytetin zviceran në liqenin e Gjenevës, i cili është gjithashtu në 10-shen më të mirë. Meqë ra fjala, sanduiçi mesatar kushtonrreth 28 €/32 dollarë. Jeta në kryeqytetin e Danimarkës është gjithashtu aspak e lirë. Ushqimi, alkooli dhe mallrat e konsumit kushtojnë këtu 40% më shumë se mesatarja e BE-së. Por kjo nuk i pengon njerëzit të dëshirojnë të jetojnë atje, veçanërisht studentët e rinj. Është gjithashtu i vendosur mirë, nëse banorët duan të eksplorojnë pjesën tjetër të Skandinavisë ose kontinentin evropian, i cili është i arritshëm me traget.

Qyteti i Engjëjve. Hollyëood. Aty ku jetojnë yjet. Pak vende ngjallin luks dhe pasuri si ky megaqytet në shtetin amerikan të Kalifornisë. Kjo epiqendër e sektorit multimiliardësh të argëtimit është një magnet për aktorët dhe kineastët aspirantë, si dhe për ata që duan krijues nga e gjithë bota.

Osaka, me miliona banorët e saj, është një nga dy qendrat kryesore financiare të Japonisë, së bashku me kryeqytetin, Tokio. Vizitorët duhet të planifikojnë një buxhet bujar, veçanërisht për akomodimin. Qiraja për metër katror është dukshëm më e lartë se në pjesën tjetër të vendit, e cila nuk është aspak e lirë.