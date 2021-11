I shpallur “non grata” nga SHBA, ish-kryeministri Sali Berisha në datë 5 Dhjetor do të “kapërcejë” oqeanin në mënyrë virtuale për të zhvilluar “Foltoren” e radhës.

Takimi do zhvillohet me “Zoom” me grupin e shqiptarëve që do të mblidhen në New York.

Pas turit të takimeve nëpër Shqipëri dhe “Foltores” me grupin e shqiptarëve në Amerikë, Berisha në 11 Dhjetor ka thirrur Kuvendin e PD-së me qëllim shkarkimin e Lulzim Bashës, i cili të njëjtin forum ka lajmëruar se do ta mbledhë në 18 Dhjetor.

Pak ditë më parë përmes një interviste në “ABC”, Lulzim Basha paralajmëroi hapur përjashtimin e Sali Berishës nga partia në 18 Dhjetor.