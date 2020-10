Komisioneri për Zgjerimin e Bashkimit Evropian, Oliver Varhelyi, do të vizitojë Tiranën në ditën e mërkurë.

Përmes një postimi në rrjetet sociale, Soreca lajmëron se komisioneri Varhelyi do t’i drejtohet Parlamentit.

Ai do të takohet me presidentin Ilir Meta, kryeministrin Edi Rama dhe kreun e PD-së Lulzim Basha. Mësohet se Komisioneri Oliver Varhelyi do të flasë edhe në Kuvend.

Komisioneri për Zgjerim do të takojë gjithashtu edhe drejtuesit e vettingut.

“Oliver Varhelyi do të vizitojë rajonin këtë javë për të prezantuar Raportet Vjetore WB6 & Planet Ekonomike / të Investimeve. Ai do të jetë në Tiranë – në orën 7.10 pasdite, ku do t’i drejtohet Parlamentit dhe të takohet me Presidentin Ilir Meta dhe kryeministrin Edi Rama. Ai gjithashtu do të takohet me kryetarin e PD-së Lulzim Basha dhe organet e vettingut”, shkruan Soreca.

Vizita e tij vjen në një kohë kur politika është në mosmarrëveshje, ndërkohë që dje Parlamenti votoi me 97 vota pro ndryshimet në kodit Zgjedhor, për të cilën ambasadorët u shprehën të keqardhur, pasi nuk arritën në një konsensus përpara votimeve në Kuvend.