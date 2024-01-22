Një operacioni antidrogë është zhvilluar në të gjithë vendin. Sipas burimeve nga Policia e Shkodrës ne kuadër të këtij operacioni janë ndalur 14 persona.

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