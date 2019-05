Mbetemi në ndikimin e kthjellimeve dhe vranësirave të cilat herë pas here do të gjenerojnë shira, nuk përjashtohet mundësia për rrebeshe. Më të pranishme vranësirat dhe shirat do të jenë në zonat veriore dhe lindore.

Temperaturat e ajrit do të rriten në të dy vlerat ekstremale ditore, duke u luhatur nga 8°C mëngjesi deri në 24°C mesdita.

Era do të fryjë me drejtim nga jugperëndimi me shpejtësi 8-15 m/sek në bregdet. Vetëm në fundjavë pritet të rikthehen ditët me diell dhe temperatura të larta deri në 29 gradë Celsius.