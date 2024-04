Një tërmet me magnitudë 5.5 ballë i shkallës Righter ka goditur Kilin.

Lajmin për tërmetin në vendin amerikano-latin e ka njoftuar Qendra Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare (EMSC), që ka dhënë edhe detaje.

Në njoftim thuhet se epiqendra e tërmetit ishte 23 kilometra në jug-lindje të qytetit të Concepcion, ku jetojnë mbi 215 mijë njerëz.

⚠Preliminary info: #earthquake (#sismo) about 30 km E of #Coronel (#Chile) 1 min ago (local time 10:51:53)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

📱https://t.co/IbUfG7TFOL

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/5kjrym7flY

— EMSC (@LastQuake) April 3, 2024