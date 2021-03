Dera e verës po hapet ngadalë në Evropë dhe për ata që duan të shëtisin nëpër të për të bërë një pushim mes kufizimeve të vazhdueshme të pandemisë, çelësi mund të jetë më afër se kurrë.

Ndërsa kufijtë ka të ngjarë të qëndrojnë të mbyllur në javët e ardhshme, Bashkimi Evropian po propozon të lëshojë një Certifikatë Dixhitale të Gjelbër, ose pasaportë vaksine që do të lejojë ata që kanë armët e kërkuara të farmaceutikës ose antitrupave të aprovuar anti coronavirus të kenë pasur virusin, të udhëtoni lirshëm. Testet negative mund të përdoren gjithashtu për t’u kualifikuar.

Është një masë e parashikuar me padurim nga destinacionet kryesore turistike të Evropës, mes tyre Portugalia dhe Spanja, ku mungesa e vizitorëve gjatë vitit të kaluar ka lënë vrima të hapura në bilancet e bankave kombëtare, raporton cnn.

Por a do të jetë e drejtë?

Ndërsa industria e turizmit e turbulluar është kënaqur me planin, për të cilin BE-ja pritet të votojë më vonë në mars, ekziston frika se shpërndarjet dhe furnizimet e vaksinimit të copëzuar në të gjithë Evropën mund të nënkuptojnë që disa vende do të gëzojnë më shumë liri sesa të tjerët.

Po kështu, me disa demografi të caktuara për vaksinimin e hershëm mbi të tjerët, disa mund të detyrohen të qëndrojnë në shtëpi, duke parë me xhelozi qytetarët e moshuar, shumë prej të cilëve do të kenë marrë të dy doza para fundit të pranverës, duke u larguar për kohën e tyre në diell, transmeton Telegrafi.

Dhe ndërsa organi ekzekutiv i BE-së, Komisioni Evropian, parashikon Certifikatën e Gjelbër, thjesht si një dokument për të lejuar qytetarët e saj tranzit të butë përtej kufijve evropianë, janë ngritur shqetësime se ata gjithashtu do të kërkohen për hyrjen në restorante, bare ose vende të tjera dhe ngjarjet tjera.

Ndërsa Britania e Madhe që ka kaluar testin e Brexit nuk do të jetë pjesë e programit, suksesi i programit të saj të vaksinimit mund të shohë marrëveshje speciale udhëtimi të lidhura me disa vende të BE-së që do të lejojnë britanikët të anashkalojnë nevojën për certifikim.

Ata qytetarë të BE-së që ende nuk kualifikohen për vaksinim – ose të paaftë për t’u kualifikuar – mund të anashkalohen nga kthimi në normalitet, shumica prej nesh janë të etur të përqafojnë nëse nuk u nënshtrohen regjimeve të testimit të shpeshtë.

Padrejtësia e gjeneratave

Një paralajmërues i kësaj tashmë mund të shihet në det. Disa kompani të mëdha të lundrimit po reklamojnë nisjet verore që do të jenë të hapura vetëm për pasagjerët në gjendje të provojnë se janë vaksinuar.

Zemërimi, thonë disa komentatorë, është i pashmangshëm. “Vetëm mbi të 50-at do të vaksinohen nga kjo verë, kështu që mund të ketë protesta nga të rinjtë”, Kaye McIntosh, ish-redaktore e revistës së konsumatorit “Shëndetësia e cila?” dhe WI Life, tregon për CNN Travel. “Kjo shton ndjenjën e padrejtësisë së gjeneratave të krijuar nga kursimi, çmimet e shtëpive dhe kreditë studentore”.

Brian Young, drejtor menaxhues i “G Adventures” me seli në Mbretërinë e Bashkuar, një kompani udhëtimesh që ofron një sërë opsionesh përfshirë turne për 18 deri në tridhjetë vjet, është i sigurt se pasaportat e vaksinave do të ndihmojnë në ringjalljen e turizmit në të gjithë botën, edhe nëse disa do të humbasin këtë vit.

“Me udhëtimet ndërkombëtare që kanë qenë pothuajse plotësisht të qëndrueshme për një vit tani, është thelbësore që qeveritë të punojnë së bashku për të gjetur një zgjidhje të njëtrajtshme për hapjen e kufijve dhe lejimin e pushuesve që të fillojnë të fluturojnë përsëri”, thotë Young për CNN Travel.

Masat transparente

Plani i certifikatës do të ketë nevojë për mbështetjen e të 27 vendeve anëtare nëse do të miratohet javën e ardhshme dhe të prezantohet në qershor. Mes shqetësimeve nga vende të tilla si Belgjika dhe Gjermania se mund të rezultojë në diskriminim, udhëheqësit e BE-së janë përpjekur të forcojnë besimin.

“Ne po propozojmë një qasje të përbashkët të BE-së që do të na drejtojë në rrugën drejt qëllimit tonë për rihapjen e BE-së në një mënyrë të sigurt, të qëndrueshme dhe të parashikueshme”, tha Stella Kyriakides, komisioneri për shëndetin dhe sigurinë e ushqimit, transmeton Telegrafi.

“Situata me virusin në Evropë është ende shumë sfiduese dhe besimi në vendimet e marra janë thelbësore. Vetëm përmes një qasjeje të përbashkët ne mund të kthehemi të sigurt në lëvizjen e plotë të lirë në BE, bazuar në masa transparente dhe besim të plotë reciprok”, tha ai.

Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila gjithashtu ka shprehur shqetësime të mëdha në lidhje me rrezikun e pasaportave të vaksinimit, duke krijuar një shoqëri me dy nivele, këtë javë propozoi “certifikatën dixhitale të mençur” të vetën, për të cilën ishte në dhimbje të këmbëngulte se nuk ishte licencë për të udhëtuar.

“Kjo është diçka ndryshe nga një pasaportë”, tha të enjten Drejtori i OBSH-së për Evropën, Hans Kluge. “Ne nuk inkurajojmë në këtë fazë që marrja e një vaksinimi është përcaktuese nëse mund të udhëtosh ndërkombëtarisht apo jo. Nuk duhet të jetë një kërkesë”, shtoi ai duke thënë se ka arsye etike, praktike dhe shkencore për këtë.

Ai tha se mungesa e qartësisë për sa zgjat imuniteti do të thoshte se certifikimi i vaksinimit nuk ishte asnjë garanci e aftësisë për udhëtime, po kështu pasiguritë nëse inokuluar mund të transmetojë virusin.

Shqetësime të tilla nuk i kanë ndaluar disa vende të ecin përpara me skemat e tyre të certifikimit dhe pasaportave.

Fituesit dhe humbësit

Izraeli, i cili ka një nga nivelet më të larta të vaksinimit në botë, tashmë po përdor një “leje të gjelbër” për të hapur restorante, baret dhe ngjarjet sportive. Danimarka ka propozuar diçka të ngjashme me zyrtarët e turizmit kohët e fundit duke thënë se është thelbësore për të siguruar gëzim gjatë “verës”.

Ndërkohë disa kompani ajrore po miratojnë certifikim për të siguruar që pasagjerët nuk janë të viruseve. Transportuesi australian, Qantas ka filluar provën e sistemit CommonPass, i cili do të jetë i nevojshëm për udhëtimet jashtë shtetit kur të hapet përsëri kufiri i Australisë.

Linja ajrore të tjera po regjistrojnë një leje dixhitale të krijuar nga Shoqata Ndërkombëtare e Transportit Ajror, IATA, e cila do t’ju lejojë pasagjerëve të ngarkojnë certifikimin negativ të testit COVID-19 për të lejuar kalimin më të butë nëpër aeroporte.

Mes këtij labirinti konfuz të dokumenteve dixhitale, është e mundur që fuqia e Bashkimit Evropian mund të ndihmojë në vendosjen e një uniformiteti dhe qartësie se si mund të hapen kufijtë globalë në të ardhmen e afërt.

Por siç shton eksperti i shëndetësisë, McIntosh, ka të ngjarë të ketë fitues dhe humbës, dhe nuk ka garanci, veçanërisht jo në planin afatgjatë.

“E drejta për të mos u ekspozuar ndaj një sëmundje vdekjeprurëse tejkalon të drejtat e të pavaksinuarve”, thotë ajo duke shtuar se “Ndoshta kjo do të ndryshojë nëse vaksinimi përfundimisht do të thotë që COVID-19 bëhet diçka më e zakonshme, siç është gripi sezonal – megjithëse kjo ende vret mijëra njerëz çdo vit”.

“Por asnjë vaksinë nuk është 100 për qind efektive, kështu që edhe njerëzit që kanë pasur goditje janë ende në rrezik”, tha ai.