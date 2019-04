Nesër në oren 09:00 Partia Demokratike nis firmosjen e marrëveshjeve për krijimin e koalicionit opozitar.

Me koalicionin e PD bashkohen partite kryesore te opozites, qe kerkojne zgjedhje te lira e te ndershme pa Edi Ramen kryeminister.

Mesohet se kjo do jete nje nga pikat e marreveshjes per krijimin e koalicionit opozitar, i cili synon krijimin e nje qeverie tranzitore qe do te garantoje zgjedhje te lira e te ndershme dhe do t’i hape rruge drejtesise per te ndeshkuar ata politikane qe jane faktuar se kane blere zgjedhjet.

Disa nga partite nenshkruese jane: LSI, PR, LZHK, PBDNJ, PAA, PDK, PDIU.