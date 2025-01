Kina po përjeton një rritje të infeksioneve të virusit të frymëmarrjes, duke çuar në spitale të mbipopulluara, masa urgjente dhe shqetësime publike për një epidemi.Virusi, i identifikuar si metapneumovirus njerëzor (HMPV), ka parë një rritje të rasteve në provincat veriore të Kinës këtë dimër, veçanërisht tek fëmijët. Përhapja vjen pesë vjet pasi bota u alarmua për herë të parë për shfaqjen e një koronavirusi të ri në Wuhan, Kinë, i cili më vonë u shndërrua në një pandemi globale që ka vrarë shtatë milionë njerëz. Fotot dhe videot e njerëzve që mbanin maska ​​në spitalet në Kinë janë shfaqur në platformat e mediave sociale dhe raportet lokale thanë se skenat e një shpërthimi HMPV ishin të ngjashme me shpërthimin fillestar të Covid. Autoritetet shëndetësore po zbatojnë masa urgjente për të monitoruar dhe menaxhuar përhapjen. Megjithatë, Pekini i ka minimizuar zhvillimet si një ngjarje vjetore dimërore. Zëdhënësi i ministrisë së Jashtme kineze Mao Ning tha të premten: “Infeksionet e frymëmarrjes priren të arrijnë kulmin gjatë stinës së dimrit”.

“Sëmundjet duket se janë më pak të rënda dhe përhapen në një shkallë më të vogël se në vitin e kaluar”, theksoi ai.

Çfarë është HMPV?

Metapneumovirusi i njeriut, ose HMPV, është një virus respirator që shkakton simptoma të ngjashme me ftohjen e zakonshme dhe gripin. Megjithëse sëmundja është zakonisht e lehtë, ajo mund të çojë në komplikime serioze si pneumonia, veçanërisht tek foshnjat, të moshuarit dhe njerëzit me sistem imunitar të dobësuar. Virusi nuk është i ri, por ka tërhequr vëmendjen pas një rritje të rasteve, veçanërisht te fëmijët nën 14 vjeç në Kinën veriore. Simptomat e saj përfshijnë kollën, temperaturën, kongjestionin e hundës dhe lodhjen, me një periudhë inkubacioni prej tre deri në gjashtë ditë. Ndryshe nga Covid-19, nuk ka asnjë vaksinë specifike ose trajtim antiviral për HMPV. Rritja në raste përkon me motin më të ftohtë dhe rritjen e aktivitetit të brendshëm, kushte që zakonisht nxisin përhapjen e viruseve të frymëmarrjes. Zyrtarët shëndetësorë theksojnë se kjo rritje është në përputhje me tendencat sezonale.

A mund të përhapet HMPV në vende të tjera?

Hong Kongu ka raportuar disa raste të HMPV. Vendet fqinje si Kamboxhia dhe Tajvani po monitorojnë nga afër situatën. Departamenti i Kontrollit të Sëmundjeve të Transmetueshme të Kamboxhias ka lëshuar paralajmërime për HMPV, duke vënë në dukje ngjashmërinë e tij me Covid-19 dhe gripin. Qendrat për Kontrollin e Sëmundjeve të Tajvanit thanë se rreziqet më të larta nga virusi janë për fëmijët, të moshuarit dhe individët me imunitet të shtypur. Në Indinë fqinje, autoritetet thanë se nuk kishte asnjë arsye për panik pasi HMPV është “si çdo virus tjetër i frymëmarrjes”.