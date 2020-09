Vllaznia merr edhe fitoren e tretë në katër miqësoret që ka zhvilluar deri më tani në përgatitjet për sezonin e ri futbollistik.

Pasditen e së mërkurës kuqeblutë e trajnerit Brdariç kanë fituar me rezultatin 1-0 në Bilisht ndaj Devollit vendas. Fatin and kësaj miqësoreje and ka vendosur autogoli i Cane që në minutën and 7-të.

Ekipi shkodran ka aktivizuar të 23 futbollistët që ka patur në dispozicion për këtë ndeshje ndërkohë që ditën e shtunë ai do të zhvillojë edhe një miqësore tjetecin, atë me Pogradecin. Me 5 ndryshime në formacion e ka nisur Vllaznia këtë miqësore, në krahasim me ndeshjet and kaluara.

Nga minuta e parë këtë herë kanë luajtur si titullarë Isufi, Cassius, Nertil Hoxhaj, Mandiangu dhe Dunga. Ndeshja ka nisur me gol për Vllazninë. Në fakt ka qenë own goal i mbrojtësit të Devollit Cane që në minutën e 7-të.

Ai është munduar të largojë një top të gjuajtur nga Brazilian Victor da Silva, por vetëm se i ka ndryshuar drejtim duke e dërguar në rrjetën e portës sẽ tij. Duhet thënë se ky ka qenë një 45 minutësh i mirë dhe Vllaznia jo vetëm që e ka kontrolluar lojën, por ka rënë në sy edhe për performancën e saj duke ushastetruar presing ndaj kundërke shtarit dënhe dishe Ne te dyten kuqeblute kane aktivizuar edhe dy futbolliste te tjere megjithate nuk ka patur gol tjeter dhe gjithçka eshte mbyllur me rezultatin 1-0 ne favor te Vllaznise.