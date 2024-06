Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën ka të ngjarë të zgjoheni të lodhur dhe të irrituar. Kushtojini vëmendje marrëdhënieve tuaja me familjen tuaj, jini më pak të mërzitur dhe më të durueshëm se zakonisht. Në mbrëmje do të filloni të gjeni pak paqe të brendshme.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën Afërdita është rikthyer me forcën e saj proverbiale dhe gjatë orëve në vijim do t’ju japë aftësinë për të kapërcyer dhimbjet e dashurisë me të cilat jeni përballur në të kaluarën.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën ky është një moment shumë fitimprurës për ata që kanë projekte për të nisur. Ata që janë ndarë do të mund të ecin përpara. Jupiteri në këtë shenjë është mbrojtës, me fat dhe inovativ. Ju duhet t’i përdorni këto ditë për t’u rikuperuar fizikisht.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën Venusi dhe Mërkuri sapo kanë hyrë në shenjën tuaj, në këtë pikë mund të prisni ndryshime pozitive. Kushdo që pret një punë do të marrë një lajm të mirë. Këto janë kohë të mira për të vetëpunësuarit.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën me kalimin e kohës, gjatë orëve të ardhshme do të rifitoni forcën dhe energjinë. Fundi i qershorit do të ndihmojë çiftet në vështirësi të gjejnë harmoninë dhe një mënyrë më të mirë për t’u shprehur për të kuptuar më mirë nevojat e tjetrit.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën më në fund do të fillojë një fazë e re. Gjatë orëve të fundit keni pasur probleme të ndryshme në punë, tani e tutje dhe deri në fund të muajit duhet të zgjidhni problemet që lidhen me të. Ju duhet të rishikoni me kujdes kontratën tuaj të re të punës.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën nëse keni pasur probleme në të kaluarën në lidhje me familjen ose shtëpinë, duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje. Një shesh i Mërkurit do të nxjerrë në dritë disa probleme të vjetra që do ju bëjnë pak nervozë.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën pas pak ditësh do të mbështeteni nga katër planetë. Ju duhet të përgatiteni për të përjetuar ngjarje të reja dhe emocionuese, për të takuar njerëz që mund të jenë të rëndësishëm për punën tuaj.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën kohët e vështira për fat kanë kaluar. Tani e tutje rruga juaj vazhdon tatëpjetë. Injoroni plotësisht kritikat që të tjerët mund t’ju bëjnë. Afërdita ka një aspekt pozitiv dhe mund të filloni të bëheni të pasionuar pas njerëzve dhe projekteve të reja.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën kjo gjysmë e dytë e muajit do t’ju kërkojë të ngadalësoni, disa prej jush do të detyrohen të ndalojnë. Stresi dhe tensioni i tepërt po ju ndërpresin. Vazhdoni të lini që provokimet të rrëshqasin mbi ju.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën kjo nuk është një kohë e favorshme për kompromis. Nuk bëhet fjalë as për të marrë rreziqe. Ju duhet të veproni vetëm kur ndiheni të sigurt.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën tani e tutje do të vijnë zgjidhje, ngjarje të reja të këndshme si takimet. Mund të lindë një dëshirë e ndryshme për t’u rebeluar nga kushtëzimi i vjetër. Do të jetë e vështirë të shkosh deri në fund të qershorit pa u dashuruar.