Deputeti Andi Përmeti u kërkoi deputetëve të PS-së që të guxojnë të ngrenë zërin për ndryshimin e sistemit zgjedhor, pasi Edi Rama, tha ai, në zgjedhjet e tjera do i zëvendësojë me trafikantët e drogës pas legalizimit të kanabisit mjekësor.

“As PS dhe as PD nuk e duan ndryshimin e sistemit. Ju drejtohej kolegëve të PS-së, ju dhe ne kemi votat për ta ndryshuar.

Guxoni për të ndryshuar sistemin, se kjo është për të mirën e Shqipërisë dhe dinjitetin tuaj, nëse ia lini Edi Ramën listat, unë kam frikë se 50% e huaja më e mirë do të mungojë herën tjetër. Edi Rama kam frikë se po përgatit skenarin për t’ju zëvendësuar ju me kriminelët.

Ata ishin të mirë, por kishin dënime për vrasje dhe përdhunime. Ligji nuk e lejon, por Rama po përgatit, ata do të quhen biznesmenë të kultivimit të kanabisit” tha ai.

Edhe deputeti tjetër opozitar Halil Jakimi tha se do ta kushtëzojë votën për reformën zgjedhore me ndryshimin e sistemit. “Unë personalisht dhe grupim im nuk janë noterë por deputetë të këtij kuvendi. Nuk do të votojmë asnjë produkt që bie ndesh me kërkesat tona, që kemi shprehur.

Nuk foli askush për reformën zgjedhore, përfaqësuesit nuk ishin marrë vesh as për depolitizimin e administratës. Kërkojnë të mos e ndryshojnë sistemin as depolitizim të administratës. Kushtëzoj votën me listat e hapura, të ndryshohet sistemi”.