Që nga hyrja e ish-konkurrentes së “Për’puthen”, Antonela Berisha ka shkaktuar shumë debate me hyrjen e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, “Big Brother VIP”, fillimisht duke ngacmuar DJ PM e më pas me deklarata të tjera.

Këtë herë banorët kanë diskutuar për hyrjen e saj, duke thënë se ajo nuk ka bërë ndonjë gjë për të qenë e famshme. Antonela ka reaguar ashpër ndaj banorëve dhe ka vazhduar me deklarata të forta. Ajo i ka thënë Sarës do të mbajë marrëdhënie të mira me Meridianin dhe prandaj i bën vazhdimisht komplimente.

Më tej ajo ka vazhduar me Beniadën duke thënë: “Çfarë fame ka Beniada që ka thënë dal nudo në rrugë për 100 mijë euro?” Beniada i është kthyer keq duke i thënë: “Fol për veten tëndë shtrigë, se do t’i tërheq ato flokët.

Banorët e tjerë kanë reaguar në mbrojtje të Beniadës duke thënë se ka një CV shumë të pasur si modele.

Ishte Meridiani ai që ka dalë në mbrojtje të Antonelës duke thënë se shumë vajza shqiptare thonë se janë modele, por në fakt ka qenë vetëm Emina Çunmulaj ajo që ia ka dalë të jetë nëpër pasarela. Antonela ka thënë më pas se shqiptarët ngatërrojnë modelen me foto-modelen dhe ka vënë në dukje se edhe ajo ka qenë modele në Itali.