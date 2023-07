Femijet qe po pushojne me familjet e tyre ne bregdetin e Shengjinit paten rastin qe ti kushtojne vemendje edhe leximit te librave artistik. Biblioteka e levizshme, nje angazhim social i bibliotekes se Lezhes dhe Institutit te librit dhe promocionit, per te promovuar leximin tek te vegjelit, ndaloi ne sheshin kryesor te Shengjinit duke ju mundesuar pushuesve te vegjel titujt me te bukur per kete grup moshe. Si pjese e ketij organizimi kulturor ne Shengjin, Drejtori i Bibliotekes “Gjergj Fishta” ne Lezhe, Albert Çuko, tha se libri eshte moment freskie per cdo lexues edhe ne kete periudhe te nxehte vere.

Takimet me femijet jane gjithmone te bukura dhe qe dhurojne shume emocione. Keshtu u shpreh per kete aktivitet, Nevila Hoxha, nga instituti i librit dhe promocionit.

Pjeset e lexuara nga femijet jane prezantuar edhe permes vizatimit, ndersa per lexuesit me te mire, instituti i librit dhe promocionit shperndau edhe certifikata.