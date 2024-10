Policia e Shtetit ka shpallur thirrjen për aplikim për pozicionin “shef komisariati” për drejtuesit e 48 komisariateve në vend.

Mbështetur në pikën 1, pikën 2 shkronja “c”, dhe “l” të nenit 55, piken 3 dhe 4 të nenit 62, të Ligjit Nr. 82/2024 “Për Policinë e Shtetit”, si dhe Vendimin e Këshillit të Ministrave Nr. 641, datë 16.10.2024 “Për miratimin e rregullores për përzgjedhjen e kandidatit për zëvendësdrejtor të përgjithshëm, drejtor të departamentit, drejtor të drejtorisë vendore dhe shef të komisariatit në Policinë e Shtetit”, Policia e Shtetit shpall thirrjen për paraqitjen e shprehjes së interesit për pozicionin “Shef Komisariati”, në Drejtoritë Vendore të Policisë sipas tabelës se mëposhtme:

1. Komisariati i Policisë Berat DVP Berat

2. Komisariati i Policisë Skrapar DVP Berat

3. Komisariati i Policisë Kuçovë DVP Berat

4. Komisariati i Policisë Bulqize DVP Dibër

5. Komisariati i Policisë Mat DVP Dibër

6. Komisariati i Policisë Dibër DVP Dibër

7. Komisariati i Policisë Durrës DVP Durrës

8. Komisariati i Policisë Shijak DVP Durrës

9. Komisariati Policisë Kavaje DVP Durrës

10. Komisariati i Policisë Elbasan DVP Elbasan

11. Komisariati i Policisë Gramsh DVP Elbasan

12. Komisariati i Policisë Librazhd DVP Elbasan

13. Komisariati i Policisë Peqin DVP Elbasan

14. Komisariati i Policisë Divjake DVP Fier

15. Komisariati i Policisë Fier DVP Fier

16. Komisariati i Policisë Lushnje DVP Fier

17. Komisariati i Policisë Mallakastër DVP Fier

18. Komisariati i Policisë Gjirokastër DVP Gjirokastër

19. Komisariati i Policisë Përmet DVP Gjirokastër

20. Komisariati i Policisë Tepelene DVP Gjirokastër

21. Komisariati i Policisë Devoll DVP Korçe

22. Komisariati i Policisë Kolonje DVP Korçe

23. Komisariati i Policisë Korçë DVP Korçe

24. Komisariati i Policisë Maliq DVP Korçe

25. Komisariati i Policisë Pogradec DVP Korçe

26. Komisariati i Policisë Has DVP Kukës

27. Komisariati i Policisë Kukës DVP Kukës

28. Komisariati i Policisë Tropoje DVP Kukës

29. Komisariati i Policisë Kurbin DVP Lezhe

30. Komisariati i Policisë Lezhe DVP Lezhe

31. Komisariati i Policisë Mirdite DVP Lezhe

32. Komisariati i Policisë M. e Madhe DVP Shkodër

33. Komisariati i Policisë Puke DVP Shkodër

34. Komisariati i Policisë Shkodër DVP Shkodër

35. Komisariati i Policisë Vau Dejës DVP Shkodër

36. Komisariati i Policisë Kruje DVP Tirane

37. Komisariati Policisë Nr.1 DVP Tirane

38. Komisariati Policisë Nr.2 DVP Tirane

39. Komisariati Policisë Nr.3 DVP Tirane

40. Komisariati Policisë Nr.4 DVP Tirane

41. Komisariati Policisë Nr.5 DVP Tirane

42. Komisariati Policisë Nr.6 DVP Tirane

43. Komisariati Policisë Nr.7 DVP Tirane

44. Komisariati Policisë Rrugore Tirane DVP Tirane

45. Komisariati i Policisë Delvine DVP Vlore

46. Komisariati i Policisë Himare DVP Vlore

47. Komisariati i Policisë Sarande DVP Vlore

48. Komisariati i Policisë Vlore DVP Vlore

APLIKANTI DUHET TË PLOTËSOJË KËTO KRITERE

Kritere të përgjithshme:

Të mbajë njërën nga gradat e rolit të parë drejtues;

Të ketë shtetësi shqiptare;

Të mos ketë marrë masat disiplinore të përcaktuara në shkronjat “c”, “ç” dhe “d” të pikës 1 të nenit 123 të ligjit 82/2024 “Për Policinë e Shtetit”, brenda 3 (tre) vjetëve të fundit;

Të jetë në kushte shëndetësore, që e lejojnë të kryejë detyrën përkatëse;

Të mos ketë konflikt interesi në ushtrimin e detyrës, në përputhje me legjislacionin për konfliktin e interesit.

DOKUMENTACIONI, MËNYRA, AFATI I DORËZIMIT DHE VLERËSIMI

Kandidatët, brenda datës 08.11.2024, ora 14.00 duhet të dorëzojnë pranë Komisionit të Vlerësimit të Aplikimeve, për të shprehur interesin për pozicionin e “shef komisariati”, dokumentacionin e mëposhtëm:

Kërkesa me shkrim shoqërohet nga dokumentet e mëposhtme:

një jetëshkrim i përditësuar;

një platformë personale të qëllimeve dhe objektivave që kandidati propozon të ndjekë. Ky dokument duhet të jetë punë origjinale e kandidatit dhe nuk duhet të kalojë 15 faqe, në llojin e shkrimit Time New Roman, madhësia 12, me hapësirë midis rreshtave 1.15;

vetëdeklarimin, sipas ligjit nr. 138/2015, “Për garantimin e integritetit të personave të zgjedhur, emëruar ose që marrin funksione publike”, përcaktuar në lidhjen nr. 1, bashkëlidhje e këtij urdhri;

vërtetim të gjendjes gjyqësore, lëshuar nga organi kompetent shtetëror, i lëshuar jo më herët së 3 muaj nga data e paraqitjes së shprehjes së interesit;

vërtetimin/dokumentacionin e përshtatshëm, që provon përvojën e punës së kandidatit për pozicionin për të cilin konkurron;

vlerësimet profesionale dhe etike të kandidatëve në punët që kanë bërë në të shkuarën, nëse ka, apo rezultatet e arritura gjatë përvojave të tyre të punës, që lidhen me ushtrimin e funksioneve në fushën e rendit dhe sigurisë;

dokumentacionin e përshtatshëm që provon arritjet gjatë studimeve të larta dhe në trajnime, dhe kurse të certifikuara, brenda dhe jashtë vendit;

dokumentacionin e përshtatshëm, që provon rezultatet e arritura gjatë studimeve pasuniversitare në fushën e rendit ose sigurisë;

kopje të dëshmive të gjuhëve të huaja, nëse ka;

kopje të gradës shkencore ose titujve akademikë, nëse ka;

VLERËSIMI

Pas përfundimit të afatit 7-ditor për paraqitjen e shprehjes së interesit, KVA-ja publikon në faqen zyrtare të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit emrat e kandidatëve.

Brenda afatit 10 ditor nga momenti i mbylljes së fazës së aplikimeve, KVA-ja kryen vlerësimin paraprak të aplikimeve, me qëllim verifikimin e plotësimit të kushteve ligjore. Nëse është e nevojshme, pa kaluar afatin e parashikuar në këtë pike, KVA-ja kërkon informacione të mëtejshme prej kandidatit, institucioneve publike apo punëdhënësit të kandidatit.

Në përfundim të vlerësimit paraprak, KVA-ja harton listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet ligjore dhe të kandidatëve që nuk i plotësojnë këto kushte, bazuar në dokumentacionin e paraqitur nga kandidati dhe dokumentacionin shtesë të mbledhur nga Komisioni.

KVA-ja merr vendim për skualifikimin e kandidatëve që nuk plotësojnë kushtet ligjore dhe i njofton me shkrim kandidatët, në mënyrë të posaçme dhe të arsyetuar për shkaqet e skualifikimit.

KVA-ja organizon intervistën me kandidatët dhe i njofton ata të paktën 48 orë përpara për datën, vendin dhe orën e intervistës. Anëtarët e komisionit i drejtojnë pyetje kandidatit në përputhje me kriteret e vlerësimit, të përcaktuar në VKM-në Nr. 641, datë 16.10.2024 “Për miratimin e rregullores për përzgjedhjen e kandidatit për zëvendësdrejtor të përgjithshëm, drejtor të departamentit, drejtor të drejtorisë vendore dhe shef të komisariatit në Policinë e Shtetit”.

Seanca e intervistës për secilin kandidat mbahet në praninë e të gjithë anëtarëve të komisionit. Intervista do të fokusohet në fushat e vlerësimit të kandidatit

KVA-ja vlerëson dokumentacionin e dorëzuar nga kandidati, të mbledhur nga KVA-ja dhe informacionin e dhënë gjatë intervistës për të përfunduar vlerësimin. Secili nga anëtarët e KVA-së bën vlerësimin e kandidatëve me pikë, sipas rubrikave të përcaktuara në formularin e vlerësimit.

Çdo kandidat ka të drejtën e ankimit pranë Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave për shkeljet procedurale të pretenduara, brenda 2 ditëve nga shpallja e rezultateve paraprake.

Shprehja e interesit dhe të gjitha dokumentet e kërkuara duhet të dorëzohen fizikisht pranë sekretarisë teknike të KVA-së, në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, Bulevardi Bajram Curri, Tiranë, sipas formularit model tip të dorëzimit të dokumenteve. Afati i dorëzimit të aplikimit: Deri në 08 nëntor 2024, ora 14:00