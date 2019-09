VLLAZNIA DO TË LUAJ ME TEUTËN, TAKIM QË DO TË ZHVILLOHET NË ORËN 16:00. SHKODRANËT DO TA LUAJNË NË TRANSFERTË KËTË PËRBALLJE E VLEFSHME PËR JAVËN E KATËRT TË SUPERLIGËS SHQIPTARE TË FUTBOLLIT.

KUQEBLUTË EDHE PSE KANË DISA MUNGESA DHE DISA FUTBOLLISTË JO NË GJENDJEN E MIRË FIZIKE KËRKOJNË QË TË MARRIN NJË REZULTAT POZITIV NË KËTË PËRBALLJE. SHKODRANËT ASHTU SI EKIPET E TJERA KANË PATUR 15 DITË PUSHIM PËR T’U BËRË GATI.

TRAJNERI I VLLAZNISË MIRSAD JONUZ DEKLAROI PARA KËSAJ NDESHJE SE DO TË KËRKOJË NJË REZULTAT POZITIV EDHE PSE LUHET NË TRANSFERTË.

VLLAZNIA NË TRI JAVËT E PARA KA GRUMBULLUAR 4 PIKË NDËRSA KËRKON TË RIKTHEHET TEK FITORJA PAS HUMBJES NË PËRBALLJEN E FUNDIT ME TIRANËN NË SHKODËR