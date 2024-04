Presidenti i Republikë së Shqipërisë, Bajram Begaj, zhvilloi sot një vizitë zyrtare në Urdhrin Sovran të Maltës, i ftuar për kremtimin e 30-vjetorit të marrëdhënieve diplomatike me Shqipërinë. Ai u prit në një ceremoni të veçantë në Vilën Magjistrale nga Lartësia e Tij e Nderuar, Fra’ John Dunlap, Princ dhe Mjeshtër i Madh i Urdhrit Sovran të Maltës. Gjatë bisedës me Mjeshtrin e Madh të Urdhrit Sovran të Maltës, Presidenti Begaj u shpreh për intensifikimin e bashkëpunimit me bindjen e nisjes së një faze të re, ndërsa e vlerësoi të suksesshme periudhën 30-vjecare të marrëdhënieve dypalëshe sidomos në fushën humanitare dhe shëndetësore.

Kreu i Shtetit theksoi se solidariteti dhe humanizmi i këtij Urdhri ka lënë gjurmë në Shqipëri përmes realizimit të projekteve në fushat e shëndetësisë, arsimit dhe asistencës sociale për shtresat në nevojë. Një mirënjohje të veçantë Presidenti i Republikës përcolli për ndihmën nga Urdhri Sovran i Maltës në rimëkëmbjen e Shqipërisë pas tërmetit shkatërrimtar të nëntorit të vitit 2019, si dhe për kontributin e vullnetarëve të “Malteser Albania”, të cilët kujdesen për njerëzit në nevojë nëpërmjet shërbimeve mjekësore, sociale dhe humanitare.

Shqipëria, – u shpreh Presidenti Begaj, – do të mbështesë gjithmonë angazhimin e Urdhrit të Maltës në fushën e diplomacisë humanitare dhe dialogut ndërfetar, pasi vetëm në këtë mënyrë rritet kontributi i përbashkët në favor të paqes dhe solidaritetit humanitar në botë.

Presidenti i Republikës i përcolli Mjeshtrit të Madh të Urdhrit të Maltës falënderime për ndihmën në Kosovë gjatë luftës, duke e ftuar që kjo ndihmë të vazhdojë edhe në drejtim të zgjerimit të njohjeve ndërkombëtare të Kosovës, pasi shqiptarët e cilësojnë Urdhri Sovran të Maltës si një mik dhe avokat të tyre.