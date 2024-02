Banorët e Bakusë festuan rizgjedhjen e presidentit të Azerbajxhanit Ilham Aliyev të mërkurën (7 shkurt) duke vozitur nëpër rrugët e kryeqytetit, duke i rënë borive dhe duke valëvitur flamujt e Azerbajxhanit.

Sipas rezultateve paraprake të zgjedhjeve presidenciale të publikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pasi ishin numëruar pak më shumë se gjysma e votave, Aliyev ishte shumë përpara me 92.1% të votave të hedhura. Një sondazh i mëparshëm i kryer midis 63,000 njerëzve nga Oracle Advisory Group kishte sugjeruar se ai do të merrte 93.9% të votave.

Dy partitë kryesore të opozitës po bojkotojnë zgjedhjet në shtetin prodhues të naftës dhe gazit, i cili do të presë bisedimet e klimës COP29 të Kombeve të Bashkuara në nëntor. Burimet energjetike të vendit janë qendrore në planet e Evropës për të reduktuar varësinë e saj nga gazi rus pas operacionit ushtarak të Moskës në Ukrainë. Aliyev, i cili pasoi babain e tij Heydar si president në vitin 2003, zakonisht ka marrë mbi 85% të votave në zgjedhjet që grupet e të drejtave kanë thënë se nuk janë as të lira dhe as të drejta. Zyrtarët e Azerbajxhanit thonë se zgjedhjet janë të drejta dhe transparente dhe se popullariteti i Aliyev është rritur që nga fitorja në Karabak.

Baku, një aleat i ngushtë i Turqisë, i cili gjithashtu mban marrëdhënie pune me Rusinë, ia atribuon kritikat perëndimore paragjykimeve ndaj popullsisë së saj kryesisht myslimane. Në janar, Aliyev, 62 vjeç, i tha mediave lokale se ai kishte thirrur zgjedhjet e parakohshme për të shënuar “fillimin e një epoke të re” në Azerbajxhan, për të cilën ai tha se kishte rivendosur sovranitetin e tij duke rimarrë Karabakun. Ai u përball me gjashtë rivalë nominalë, asnjëri prej tyre nuk ishte kritik ndaj sundimit të tij.