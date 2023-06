Presidentja e Hungarisë, Katalin Novak do të zhvillojë ditën e sotme një vizitë zyrtare në vendin tonë. Novak do të pritet me ceremoni shtetërore nga Presidenti Bajram Begaj. Ceremonia zyrtare e mirëseardhjes do të nisë në orën 10:00 në Presidencë.

Pas një takimi kokë më kokë, dy homologët do të mbajnë edhe një konferencë për shtyp, e cila do të nisë në orën 11:30.

Novak do të ketë edhe një fjalë përshëndetëse në Kuvendin e Shqipërisë, në orën 13:00.