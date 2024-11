Të nderuar banorë të Shkodrës,

Një nga problemet më shqetësuese që me të drejtë është sjellë shpesh në vëmendjen tonë ka qenë prania e sallave mortore pranë zonës urbane të qytetit.

Kemi krijuar një grup pune për evidentimin e këtyre ambienteve që sjellin shqetësim për komunitetin.

Kemi përgatitur një hartë ku propozohet si më poshtë :

🔴 Në zonën e vijëzuar do të jetë i ndaluar ushtrimi i aktivitetit të sallave mortore/shtëpi funerali/ salla pritjeje.

🔴 Në pjesën tjetër do të jetë i ndaluar shfrytëzimi i mjediseve të banuara (pallate) për salla mortore/shtëpi funerali/ salla pritjeje.

Ky propozim do të shqyrtohet në Këshillin Bashkiak të Shkodrës.

Mirëpresim propozimet e sugjerimet tuaja për këtë iniciativë që është në dobi të banorëve të Shkodrës.