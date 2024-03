Trajneri i kombëtares shqiptare të futbollit, Sylvinho ka bërë publike listën me 26 lojtarët e grumbulluar për dy miqësoret e muajit mars. Kuqezinjtë luajnë më 22 mars në Parma me Kilin dhe tre ditë më vonë përballen në Stockholm me Suedinë.

Bie në sy se pas afro një viti me ekipin bashkohet Armando Broja, sulmuesi i Chelsea që luan si i huazuar te Fulham.

Rikthim edhe për Rey Manaj, që me 19 golat e tij këtë sezon për Sivasspor në Turqi ka bërë që ftesa të jetë e merituar. Lushnjari prezencën e fundit me Kombëtaren e ka në shtator të 2021, kur edhe shënoi në fitoren 5-0 me San Marinon. Sulmuesi ka ‘shpërthyer’ me golat e tij në Turqi, aktualisht në kuotën e 19 golave sezonalë, 15 prej të cilëve në kampionat.

Rikthim në ekip edhe për Marash Kumbullën, lojtarin e Romës që luan në huazim te Sassuolo dhe që ka lënë pas dëmtimin. Pas shumë kohësh rikthehet Naser Aliji, mbrojtësi i majtë që bën pjesë në radhët e Voluntari në Rumani. Edhe Jon Mersinaj i Lokomotivës së Zagrebit bashkohet sërish me ekipin.

Risi në këtë grumbullim është sulmuesi anësor i Dinamos së Zagrebit, Arbër Hoxha. 25-vjeçari shënoi në Conference League të enjte, ndërkohë që ka qenë në tre ndeshje pjesë e Kosovës.

Këto miqësore vijnë në kuadër të përgatitjeve për Euro 2024, aty ku Shqipëria do përballet me Italinë, Spanjën dhe Kroacinë në grupin B.

Ndeshjet e Kombëtares shqiptare në Euro 2024:

Grupi B

Itali – Shqipëri, 15 qershor 2024 21:00 (Dortmund)

Kroaci – Shqipëri 19 qershor 2024 15:00 (Hamburg)

Shqipëri – Spanjë 24 qershor 2024 21:00 (Dusseldorf)