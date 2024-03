Gjatë ditës së premtes, përveç administratës, pushim do të jenë edhe të gjithë shkollat e vendit. Kryeministri Edi Rama lajmëroi se administrata do të jetë pushim të premten krahas të enjtes që është pushim zyrtar. Ndërkaq, Drejtoria e Përgjithshme e Arsimit Parauniversitar konfirmon se pushim do të jenë edhe shkollat publike dhe private.

Njoftimi:

Në mbështetje të neneve 95,pika 2, dhe 100 të Kushtetutës, me propozimin e Kryeministrit, Këshilli i Ministrave.

Vendosi:

Njoftohen të gjitha Institucionet arsimore publike/jopublike, nxënësit dhe punonjësit arsimor në gjithë vendin.

Faleminderit!