Në fjalimin vjetor dy muaj para zgjedhjeve presidenciale, presidenti rus Vladimir Putin akuzoi Perëndimin se po e tërheq Rusinë drejt një gare të re armësh.

“Operacioni special ushtarak që Rusia po kryen në Ukrainë për dy vjet është një luftë e drejtë për sigurinë dhe sovranitetin e Moskës”, tha Putin në fjalimin drejtuar kombit.

“Moska nuk do të lejojë askënd të ndërhyjë në punët e saj të brendshme. Shumica absolute e rusëve mbështesin operacionin special ushtarak dhe luftëtarët e dinë se i gjithë vendi është me ta. Perëndimi donte të bënte me Rusinë njësoj siç bëri me Ukrainën, për të sjellë mosmarrëveshje dhe për ta dobësuar atë nga brenda, por bëri një gabim në llogaritjet e tij”.

Shefi i Kremlinit njoftoi për shtim trupash pranë anëtarëve të rinj të NATO-s, si Suedia dhe Finlanda dhe paralajmëroi se kushdo që do të përpiqet të pushtojë Rusinë do të përballet me pasoja më të rënda sesa në Luftën e Dytë Botërore.

“Ne i kemi armët, mund të godasim objektivat në territorin e armikut”, shtoi Putin.

Ai u shpreh i gatshëm për dialog me Shtetet e Bashkuara për stabilitetin strategjik, por hodhi poshtë çdo përpjekje për të detyruar Rusinë në bisedime.

Në fjalimin e tij vjetor, Putin pretendoi se Rusia po synon çrrënjosjen e nazizmit në Ukrainë. Sipas tij, ushtria ruse po përparon me besim në një numër drejtimesh në vijën e frontit të Ukrainës.

Nga ana tjetër, një delegacion rus do të udhëtojë në Turqi për negociata me Ukrainën nëse ka udhëzime të përshtatshme, paralajmëroi Vladimir Medinsky, kreu i delegacionit të Moskës i ngarkuar me zhvillimin e bisedimeve me Kievin për të arritur një zgjidhje për krizën në Ukrainë. “Nuk është më koha për të kaluar në të kaluarën apo të tashmen, është koha për të parë nga e ardhmja”, tha Medinsky, duke komentuar propozimin e presidentit turk Rexhep Tajip Erdogan për të krijuar një platformë për dialogun midis Kievit dhe Moskës në Ankara.