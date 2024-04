Gjatë fjalës së tij në Qendrën e re të Inovacionit, Sigurisë dhe Mbrojtjes kryeministri Edi Rama tha se po përgatisin një platformë të re të zhvillimit të industrisë ushtarake.

“Po përgatisim platformën e re të zhvillimit të industrisë ushtarake. Një platformë që sot është koha për ta përfshirë në të gjithë trupin legjislativ të republikës së Shqipërisë dhe pastaj mbi të për të nisur një valë investimesh në industrinë e mbrojtjes”.

Kreu i qeverisë theksoi ambicien që brenda 2030 të kemi eksporte ushtarake të markës made in Albania.

“Ambicie që brenda 2030 të kemi eksporte ushtarake të markës made in Albania. Ushtria jonë të fillojë të pajiset edhe me mjete ushtarake të markës made in Albania. Jemi vend i vogël por kemi aleatë të mëdhenj”, tha Rama.