Kryeministri Edi Rama ndodhet në Vjenë në cilësinë e kreut të OSBE.

Duke folur për rifillimin e negociatave me Greqinë për detin, Rama u shpreh se deklarata e kryeministrit Mitsotakis për zgjerimin e ujërave territoriale greke, nuk ka lidhje me Shqipërinë.

Edi Rama: ‘’Deklarata e kryeministrit Mitsotakis për zgjerimin e ujërave territorialë të Greqisë nuk ka lidhje me ujërat tona territoriale. Nuk ka lidhje me marrëveshjen me të cilën ne po punojmë, por që nuk e kemi arritur me palën greke. Nuk ka lidhje me asgjë nga ato që jan֝e thënë në mënyrë të qëllimshme ose nga padituria për të sjellë një shqetësim.