Kryeministri Edi Rama tha se do të ndërtohet një shkollë profesionale për specialistët e peshkimit.

‘Na duhet një shkollë që të ndërtojmë shkollën profesionale në shërbim të industrisë dhe që të jetë e lidhur drejtpërdrejt me praktikën. Këtu është ideale 2 ditë anije tre ditë në klasë për të krijuar gjithë e re të kapitenëve shqiptar e të teknikëve shqiptar.

Duhet të përcaktojmë ku është vendi i duhur për shkollën dhe të fillojmë punën. Janë të lidhur më portet me kompanitë dhe fillojnë punën direkt. Do duhet që të transferohet në një brez tjetër. Duhet të kemi një gjeneratë të re ajo që do të marrë stafetën nesër në drejtimin e anijeve.- tha Rama