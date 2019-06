Në orën 10:00 kryeministri Edi Rama do të bëjë një mbledhje urgjente me ambasadorët e akredituar në Shqiëpri. Takimi do të bëhet në kryeministri, dhe vjen menjëherë pas konferencës së jashtëzkaonshme të Presidentit Ilir Meta që firmosi shfuqizimin e dekretit të zgjedhjeve, anulimin e tyre pa afat, dhe caktimin sipas tij të një date të re me marrëveshje politike.