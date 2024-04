Kryeministri Rama u ndal dhe tek opozita të cilin thotë se e kanë futur veten në një batak me duart e veta

“Opozita e futi veten në një batak e nuk ia ka fajin askush. Është thënë një shprehje jep shpirt por nuk heq dorë. Përsërisin të njëjtën gjë. Kur I sheh të ndarë thua pse janë ndarë? Këta nuk janë të ndryshëm, por janë një. Nëse deri dje ishin bllok kundër meje, tani janë bllok I ndarë në fletë kundër meje dhe fletë që luftojnë me njëra tjetrën për të thënë kush është blloku. Gjithmonë me ultimatum. Nuk do ketë rezultat tjetër në 2025. E vetmja gjë rezultati do të jetë më i thellë në dëm të tyre” tha Rama.