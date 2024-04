Turin e takimeve me komunitetet shqiptare jashtë vendit Kryetari i Partisë Socialiste, njëherësh kryeministri Edi Rama do ta nisë me Athinën më 12 maj.

Ky takim do të pasohet me të tjera në Milano, Londër dhe Mynih, bën me dije Rama.

Rama shkruan në rrjete sociale se turi i takimeve do të nisë së shpejti me synim “rienergjizimin e diasporës për Shqipërinë 2030”.