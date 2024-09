Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen ka zhvilluar sot një takim me liderët e Ballkanit Perëndimor. Në këtë takim kanë marrë pjesë liderët e Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut, Malit të Zi dhe Bosnje e Hercegovinës e Serbisë. Kreu i qeverisë shqiptare ka postuar pamje pikërisht nga ky takim. Ai ka publikuar edhe foton e takimit, ku shihet shumë pranë kreut të qeverisë së Kosovës, Albin Kurti.

Postimi i kryeministrit Edi Rama:

📍Bruksel – Me ftesë të Presidentes së Komisionit Europian, Ursula von der Leyen për liderët e Ballkanit Perëndimor🇦🇱🤝🇪🇺

#KrenarpërShqipërinë❤️🦅

#VetëmPërpara➡️🇪🇺

#SHQIPËRIA2030🇦🇱