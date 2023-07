Në 16 tetor Shqipëria do të mikpresë samitin e Berlinit dhe kryeministri Rama tha se po punohet që ky samit të shënojë rezultate konkrete

“Po punojmë me karcelarinë në Berlin e po diskutojmë me Komisionin Europian në Bruksel” tha Rama në konferencën e përbashkët me kryeministrin e Maqedonisë së Veriut

Gjithashtu ai foli për një takim informal në Tiranë ku pritet të kenë prezentë dhe miq të BE-së

Së shpejti do të kemi një tjetër takim informal ku do të jenë prezentë miq të BE-së për të diskutuar konkretisht planin. Na duhet ky plan na duhet mbështetja dhe e meritojmë. Që të mos shihemi thjesht si ata që i bëjnë detyrat vetëm por dhe kontribuojnë. Sot më shumë se kurrë është e qartë se BE ka nevojë për ne siç kemi ne nevojë për ta”