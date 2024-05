Së fundmi kryeministri Rama ka dhënë një intervistë për median italiane “La Republica”, ku ka shprehur rezerva në lidhje me procedurat e BE-së për trajtimin e emigrantëve, teksa i referohet dy kampeve që do të ndërtohen në Gjadër dhe Shëngjin.

Ndonëse hapja e këtyre dy qendrave pritëse të emigrantëve, do të bëhej më 20 maj, kjo gjë nuk ndodhi për shkak të vonesës së nisjes së punimeve.

Kryeministri Edi Rama në një intervistë për “La Republica” ka folur në lidhje me këtë shtyrje, që sipas tij është për shkak të shtetit italian.

“Të gjitha gjerat janë vetëm italiane, Shqipëria ofroi disponueshmëri dhe tokë, por asgjë më shumë”. Rama shprehet skeptik mbi politikat që do të ndiqen nga BE dhe Italia për mbarëvjatjen dhe funksionimin e këtyre dy kampeve. “Miku im, qendra do të jetë gati për disa muaj gjithsesi, kjo nuk është asgjë. Por problemi do të jetë funksionimi i tij. Dhe do të jetë shumë e vështirë për procedurat: si do të menaxhohen 3000 persona në 28 ditë me burokracinë italiane dhe rregullat evropiane?”, tha ai. Sipas kryeministrit do të ketë apelime, do të ketë bllokime. Dhe nuk është vetëm ky problem: “Edhe ky plan Mattei… si ta çoni përpara? Po, mund të bëni marrëveshje, të hapni qendra në Tunizi ose Libi. Por a e dini se sa para janë në lojë për trafikimin e emigrantëve në ato brigje? Dhe gjithçka është menaxhuar shumë lart”, tha ai.

Përmes një postimi në platformën X sot, Rama pas intervistës së dhënë, shprehet se lidhur me marrëveshjen për emigrantët me Italinë nuk ka ndryshuar mendim dhe edhe nëse do ta kthente kohën pas, do ta nënshkruante sërish.

“Jo, ndryshova mendje dhe dhashë një intervistë. Kam vepruar si një shqiptar që praktikon fenë tonë të lashtë të mikpritjes – shtëpinë e shqiptarit dhe të Zotit dhe të mysafirit – duke u ofruar kafe miqve të dashur që erdhën nga Italia në Tiranë. Biseduam për shumë gjëra në një atmosferë të bukur miqësie dhe sigurisht edhe për marrëveshjen dhe historinë e emigracionit të paligjshëm nga Shqipëria në Itali, të cilit qeveria D’Alema arriti t’i japë fund me shumë sens të shëndoshë dhe largpamësi strategjike. Por nuk e kisha imagjinuar kurrë se do të përfundoja edhe një herë në kënetën e betejës politike italiane në thonjëza me fjalë që nuk i thashë kurrë, si “do të jetë një dështim” ose “do të donim D’Alema” nën titullin ” Rama hedh Melonin” në të cilin nuk e njoh fare veten.

Megjithatë, e përsëris: Nëse do të më duhej t’i ktheja hapat e mi njëqind herë, do të bëja marrëveshjen për emigrantët me Italinë dhe me asnjë vend tjetër. E kam thënë gjithmonë se për mendimin tim është një gjë e re që do të duhet të përballet me provën e realitetit. Por nëse në realitet publikon një foto të një kantieri në orët e para të punës, shoqëruar me titullin “800 milionë të hedhura në ajër”, atëherë ne jetojmë në botë paralele dhe asgjë nuk mund të na afronte me sfidën e vërtetë gjigante të emigracioni i paligjshëm, në një Evropë që duhet të bashkohet për të luftuar në të njëjtën kohë trafikun kriminal të të varfërve dhe dimrin demografik që kërcënon gjithnjë e më shumë të ardhmen e tij, ndërkohë që politikanët duken si priftërinjtë e Kostandinopojës që u zhytën aq shumë në debatin mes tyre. për seksin e engjëjve dhe jo ata e kuptuan se muret e qytetit ishin tashmë të shpuar nga të gjitha anët”, ka shkruar Rama.