Kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me stafin ushtarak dhe atë civil shqiptar në zyrat e NATO-s në Bruksel. Teksa vlerësoi kontributin e gjithsecilit, Rama nuk kurseu as batutat duke u thënë pjesëtarëve shqiptarë të stafit të NATO-s se nuk i kanë fituar vendet e punës me “ndonjë kushëri në Finlandë apo Holandë”. Ai vijoi duke shtuar se “kushedi sa italianë, gjermanë apo anglezë kanë mbetur pa punë”, për shkak se pozicionet në zyrat e NATO-s janë fituar nga stafi shqiptar.

“Dua të falënderoj ambasadorin, nuk ma kishte rrokur imagjinata një grup të tillë kaq domethënës në numër duke marrë parasysh madhësinë e vendit tonë. Ju kontribuoni qoftë për misionin tonë, qoftë edhe për stafin ndërkombëtar të NATO-s si pjesë e tij. Kjo padyshim është një arsye krenarie dhe frymëzimi. Është edhe një arsye besimi tek kombi ynë, shoqëria jonë e kapacitetet e vendit tonë përmes një gjenerate që sot është jo vetëm protagoniste në Shqipëri, por ka shkëlqyer në gjithë procesin kompleks për çeljen e negociatave për anëtarësimin në BE, por edhe jashtë Shqipërisë, ku një sërë prej jush këtu shkëlqeni si pjesë e stafit ndërkombëtar të NATO-s, ku jeni zgjedhur pa asnjë kushëri, nuk besoj se keni nxjerrë ndonjë kushëri në Finlandë apo Holandë, pa asnjë parti.

Këtu e vetmja parti që i bashkon të gjithë është partia e vlerave të demokracisë, lirisë. Patjetër që më vjen mirë që në këtë panoramë shoh ushtarakët tanë që siç do thuhej një herë e një kohë, këtu duken si ta jashtëm. Për hir të së vërtetës, të shikuarit nga brenda të realitetit të kësaj trupe njerëzish është një privilegj, sepse shikon jo vetëm potencialin, por edhe shfrytëzimin real të këtij potenciali. Jam po ashtu dëshmitar që në takimet me kolegë, homologë të vendeve të BE gjithmonë e më shpesh dëgjoj fjalë realisht të bukura për ju, për njerëzit që na përfaqësojnë në nivelet e dyta e të treta të shtetit shqiptar.

Mund t’i kisha marrë këto fjalë si të bukura dhe komplimente të rrethanave, por jam i vetëdijshëm që këto fjalë burojnë nga një përmirësim i vazhdueshëm dhe bindës i të gjithë qasjes sonë në raport me ta, por edhe i qasjes së tyre në raport me ne. Kjo e fundit ka ndryshuar ndjeshëm si rezultat i shumë gjërave që shihen edhe nga larg. Mbani vendin e punës që e keni fituar me sprova e teste që janë shumë rigoroze. Jeni krenarë që kushedi se sa italianë, gjermanë, anglezë pa llogaritur të tjerët rreth e rrotull keni lënë pa punë se u keni zënë vendin. Ata mund të kenë gjetur ndonjë punë tjetër ndërkohë, por punën që doni ia keni marrë ju.

Misionit në NATO i them që mos harroni që keni privilegjin të jeni jo thjesht në këtë qendër të mbrojtjes, por në ambasadën më të madhe që ne kemi në termat e hapësirës. Më erdhi mirë kur pashë suedezët dhe finlandezët kur i pashë që ishin futur në një si cep në kat të parë, mes farmacisë dhe dyqanit të fruta-perimeve. Siç do kishim qenë ne nëse do llogarisnim vendndodhjen në godinë me ca standarde të tjera. Suedezët dhe finlandezët në kat të parë në një cep, ne në kat të fundit, gjenerali zyrën me pamje nga deti. Këto janë gjëra të dorës së dytë, por bëhen të dorës së parë kur mungojnë. Të jem shumë i sinqertë me ju, nuk ua kam zili këtë qiellin pa diell që keni këtu”, u shpreh Rama mes të tjerash.