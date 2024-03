Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të shtunën do ta keni të vështirë të mbani këmbët në tokë dhe koka do të jetë tërësisht në re. Ju nuk do të jeni në gjendje të vazhdoni dhe do t’ju duhet të kompensoni me pak pushim. Më pak mendime dhe më shumë konkretitet.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të shtunën duhet të përballeni me një turbullim emocional nga partneri juaj. Nuk është domosdoshmërisht faji juaj dhe mos e merrni gjithçka me vlerë. Besoni në aftësinë tuaj. Keni nevojë për gjak të ftohtë dhe qetësi.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të shtunën do të keni mundësinë të rishikoni një gjykim për një person të afërt, ndoshta të gabuar në të kaluarën. Do të tregoni ndjenjat tuaja. Ju do të duhet të pohoni veten dhe të shprehni mendimet tuaja

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të shtunën në orët e ardhshme rrezikoni të dukeni shumë i zënë me veten, me shqetësimet tuaja dhe do t’ju duhet të relaksoheni. Jeni të mbingarkuar me punë, ngadalësimi do ju duket më i vështirë se zakonisht. Por mos u shqetësoni, është e mundur.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të shtunën optimizmi dhe aftësitë tuaja sociale do t’ju sjellin fat. Dashuria është gjithashtu e mirë me marrëdhënie të suksesshme në horizont. Do ta keni të vështirë të zgjidhni midis nevojës tuaj për vetëkënaqësi dhe paqes.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të shtunën pavarësisht frikës suaj ju pret një ditë e qetë. Asgjë nuk ju ndalon të kujdeseni për veten. Relaksoni mendjen, do të jetë mënyra më e mirë për të rimbushur veten për javën e re.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të shtunën në orët e ardhshme dëgjoni ata që ju rrethojnë dhe jini të hapur ndaj sugjerimeve të të tjerëve, gabimet e rëndësishme do të shmangen. Megjithatë, kini kujdes që të mos e lini veten të pushtoheni nga të tjerët dhe shqetësimet e tyre. Duhet të gjesh një ekuilibër.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të shtunën optimizmi juaj po rritet dhe është koha për të përfituar nga gjërat e mira në jetë. Ka shumë gjëra që po ndodhin rreth jush, njihni kufijtë tuaj. Kërkoni paqe dhe qetësi si në punë ashtu edhe në jetën private.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të shtunën do të dukeni më entuziast dhe më të vendosur se kurrë. Do të ndiqni prioritetet tuaja të reja. Lodhja do të ndihet, do t’ju duhet arratisje, ndryshim peizazhi.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të shtunën jeta do të bëhet më e qetë në momentin që një problem të zgjidhet. Ndoshta edhe më i qetë se sa e kishit menduar ndonjëherë. Nuk jeni larg nga puna e tepërt. Mendoni për veten tuaj herë pas here.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të shtunën do jeni parë pozitivisht nga ata që ju rrethojnë, përfitoni nga rasti për të pasur një avantazh. Në orët në vijim, përpiquni të jeni veçanërisht të kujdesshëm për të mos ngrënë shumë. Mbani larg grykësinë tuaj. Keni nevojë për një prizë fizike.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të shtunën mund të fitoni kënaqësi të madhe duke i kushtuar kohë një miku që ka nevojë për mbështetjen tuaj. Duhet të ngadalësoni pak, në mënyrë që të dëgjoni instinktet tuaja më të thella. Jepini vetes një pushim.