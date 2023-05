Këtë të mërkurë moti parashikohet me kthjellime si dhe vranësira deri të dendura në pjesën më të madhe të ditës.

Vranësirat do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme me intenistet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave dhe rrebesheve shoqëruar me shkarkesa elektrike.

Temperaturat do të luhasin nga 18 gradë celsius në zonat malore deri në 23 gradë celsius në zonat bregdetare.