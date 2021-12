Një ngjarje e rëndë ka tronditur Greqinë disa ditë më parë, ku Festimi, 40-vjeçari shqiptar nga Elbasani mbyti për vdekje gruan. Ai ka shfaqur pendesën përpara një gjykate të vendit fqinj, e ka treguar me detaje se si dhe pse e kreu vrasjen.

Autori u shpreh se ishte penduar për veprimin e tij dhe pretendoi se ka humbur kontrollin kur 36-vjeçarja Elona është përballur me të dhe sipas tij e ka sharë duke i thënë se do të merrte fëmijët dhe do të largohej.

“Nuk duroj që një grua të më shajë. Isha i inatosur kur ajo më ofendoi, e kapa prej fyti dhe e mbyta. U turbullova dhe e mbyta kur më shau nënën time” mësohet se ka thënë ai.