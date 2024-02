Ish – ministri Fatmir Mediu ka folur sot për mediat.

Mediu: Secili të vijë e të mbajë qëndrim mbi punën e ministrisë. Mos zgjedhin heshtjen sepse me dëshmitë duhet të hidhen dritë. Do konsultohem me avokatat, kam pritur mbi 16 vite që të pyetem nga prokuroria, por nuk ka denjuar të më pyesë mbi cështjen.

Gjykata urdhërojë policinë të gjejë dëshmiraren Anjola Agolli sekretare e ish-ministrit të Drejtësisë Aldo Bumçi, mbi mbishkrimin për Shkëlzen Berishën, shkresë që ka dalë nga kjo zyrë.

Gjykata ka kërkuar gjithashtu përsëritjen e fletethirrjen për Mihal Delijorgji dhe Dritan Minxolli.