Menaxhimi i mbetjeve në Shëngjin do të jetë ndryshe gjatë sezonit turistik të këtij viti.Njesitë e shërbimit do ti ndajnë vetë mbeturinat që në burim dhe sipermarrja e pastrimit do ti marrë pranë çdo subjekti.Ky plan i ri në menaxhimin e mbetjeve u prezantua nga kryebashkiaku Pjerin Ndreu gjatë një takimi me operatoret turistik.Sipas Ndreut ky është një standart që lehteson biznesin dhe ul kostot e pageses në landfill për bashkinë.

Brenda një kohë të shpejtë të Shëngjin do të rivihen në funksion dhe kamerat e sigurisë të cilat janë të vendosura në disa zonë, çka do të ndihmojë bashkinë për të identifikuar ndotësit e mjedisit dhe për të marra masa ndaj tyre.