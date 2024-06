Dy vite më parë, në qershorin e vitit 2022, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara mori një vendim që ngriti peshë politikën amerikane, duke anuluar vendimin e vitit 1973 të kësaj gjykate që legalizonte abortin. Korrespondentja e Zërit të Amerikës, Carolyn Presutti, analizon në materialin në vazhdim se si vendimi për abortin po ndikon tek fushata presidenciale në prag të zgjedhjeve të nëntorit për Shtëpinë e Bardhë. Më 24 qershor të vitit 2022, Gjykata e Lartë e Shteteve të Bashkuara anuloi vendimin që legalizonte abortin, duke ua lënë në dorë shteteve të vendosnin vetë. Që atëherë, 21 shtete kanë miratuar ligje që kufizojnë abortin. Gjatë një tubimi të kandidatit republikan Donald Trump, Zëri i Amerikës bisedoi me mbështetësen e tij, Tracey Russo.

“Jam pro jetës, por mendoj se njerëzit duhet të kenë të drejtë për abortin në fazat e hershme kjo dhe të bëhet në mënyrë të sigurte. Por kjo u takon shteteve”.

Një sondazh i ri nga organizata Gallup tregon se vendimi nuk u prit mirë nga shumë votues, shqetësim që mbetet edhe sot. Zëri i Amerikës bisedoi me zonjën Lydia Saad, drejtoreshë e hulumtimeve sociale amerikane me organizatën Gallup.

“32 për qind e elektoratit thonë se do të votojnë vetëm për një kandidat që ka të njëjtat pikëpamje si ta për këtë çështje. Por kjo nuk ka ndryshuar mes republikanëve dhe të pavarurve, me shifrat mes 20-22 për qind. Mbështetja është shtuar mes demokratëve”.

“Kemi parë se e drejta për të vendosur dhe marijuana, janë të rëndësishme për votuesit e rinj. Kryesore për ta është e drejta për të vendosur vetë”.

Në muajin maj, shteti i Floridës miratoi një nga ligjet më kufizuese në vend, duke e bërë abortin të paligjshëm pas javës së gjashtë të shtatzënisë. Presidenti Biden i quajti “kaos” ndryshimet e reja ligjore.

“Nuk duhet të ketë rëndësi se ku jetoni në Amerikë. Nuk ka të bëjë me të drejtat e shteteve. Bëhet fjalë për të drejtat e grave. Përgjegjësi kryesor për heqjen e kësaj lirie është Donald Trump-i!”

Por edhe pikëpamjet e Presidentit Biden për abortin janë të ndërlikuara si rezultat i besimit të tij katolik.

Javën e shkuar Presidenti Biden u takua me Papën në Vatikan. Kisha thotë se aborti është imoral, por katolikët janë të ndarë për këtë çështje.

“Për nga pikëpamja ligjore, tani aborti është aty ku të gjithë e donin”, thotë kandidati republikan për president, Donald Trump.

Ai merr meritat lidhur me vendimin e Gjykatës së Lartë që e shpalli abortin të jashtëligjshëm në nivel kombëtar.

“Për këtë çështje duhet të përdorni zemrën. Por mos harroni se duhet t’i fitoni zgjedhjet për të rivendosur kulturën tonë, faktikisht për ta shpëtuar vendin, i cili aktualisht dhe për fat të keq është një shtet në rënie”, tha zoti Trump.

Zonja Saad me organizatën Gallup thotë se do të jetë interesante të shihet nëse vendimi i Gjykatës së Lartë do të ndikojë në zgjedhjet e nëntorit apo thjesht do t’i motivojë njerëzit që të dalin dhe të votojnë./