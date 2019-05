Ne datat 31 deri me 2 qershor do te mbahet ne zonen e Ranes se hedhun Shengjin UNUM Festival 2019. Duke filluar nga kjo e premte dhe deri në datën 2 qershor, ne zonen e Ranes se Hedhun, po jo vetem, “Unum festival 2019” do te jete risia. E gjithë infrastruktura eshte pergatitur per kete event ne te cilin do te përformojne rreth 50 dj me fame boterore.

Pergjate diteve dhe neteve te ketij eventi pritet te marrin pjese rreth 6 mije turiste. Kryebashkiaku i Lezhes Fran Frrokaj tha se jane marre te gjitha masat per mbarvatjen e ketij festivali qe sipas Kryebashkiakut te Lezhes do te jete promovimi me i mire qe do i bahet Lezhes dhe Shqiperise.

Organizatoret e ketij evenimenti mbarekomebetar qe mbahet per here te pare ne Shengjin jane te bindur se ky organizim do ti permbushe pritshmerite e tyre.

Shengjini dhe pikerisht Rana e Hedhun do te jene epiqendra e muzikes kete fundjave. Kjo zone e virgjer ishte e perzgjdhura kryesore e organizatoreve qe e kane konsideruar kete bregdet si nje nder peisazhet e fund te pa prekur ne europe.UNUM Festival i cili organizohet per here do te zgjase tre dite dhe pritet te ndiqet nga rreth 6 mije turist.