Një sherr për motive pronësie mes dy fqinjëve ka shkaktuar plagosjen e njërit prej tyre. Ngjarja ndodhi në fshatin Bujan të Tropojës, rreth orës 14:30. Burime zyrtare nga policia bënë me dije se si pasojë e një konflikti të çastit për motive pronësie, shtetasi me inicialet R. B., në afërsi të banesës, ka plagosur me armë zjarri pistoletë, jashtë rrezikut për jetën, komshiun e tij shtetasin A. H. Ky i fundit është punonjës policie i Komisariatit të Policisë Tropojë, i cili në momentin e ngjarjes ishte jashtë shërbimit dhe ngjarja s’ka lidhje me detyrën.

Shërbimet e Policisë janë nisur menjëherë në drejtim të vendit të ngjarjes për të bërë të mundur kapjen dhe arrestimin e autorit.

Njëkohësisht është ngritur grupi hetimor, i cili po shkon në vendngjarje, për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.