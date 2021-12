Na ndan vetëm një ditë nga nderrimi I viteve. Ndryshe nga një vit më pare, me 31 dhjetor qytetarët nuk do të kenë një orë policore e cila do t’i kufizojë ata për të festuar,por sërish pjesa më e madhe e tyre kanë vendosur që t’a kalojnë me familjen. Një pjesë e vogël e të intervistuarve shprehen se do festojnë me shoqërinë në bare apo restorante.

Nga viti 2022, qytetaret presin vetëm shëndet dhe mbarësi.Nata e nderrimit te viteve, shërben më shumë se kurrë, për t’u bërë të gjithë bashkë në familje, veçanërisht pas gati 2 viteve të pandemisë.