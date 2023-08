Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të martën do t’i kushtohet ndjenjave. Beqarët e shenjës duhet të përfitojnë nga situata për të kërkuar personin e duhur. Yjet po ju buzëqeshin dhe fati është në anën tuaj. Në mbrëmje mund të ketë probleme të vogla për të zgjidhur, ndoshta edhe të lidhura me lodhjen e grumbulluar gjatë ditës.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të martën nëse angazhoheni dhe vini në lojë vendosmërinë tuaj të zakonshme, do të arrini qëllimet tuaja edhe në sektorin sentimental. Hëna dhe Marsi janë të favorshme. Në pjesën e dytë të javës do të ketë edhe mundësi për të gjetur sërish një dashuri.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Duhet të përpiqeni të kuptoni nëse ajo që po bëni në këtë fazë është ajo që dëshironi edhe për të ardhmen. Ka disa situata që duhet t’i analizoni më mirë. Këto ditë mund t’i përkushtoheni dashurisë. Jupiteri është në anën tuaj dhe do të ketë disa të ardhura interesante ekonomike.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Idetë tuaja përputhen me realitetin dhe kjo është një gjë e mirë. Lini vend për njohje të reja. Ka ardhur koha të përballeni me një problem për ta zgjidhur atë dhe për t’u përmirësuar. Në shtëpi ka emocione dhe dikush mund t’ju bëjë të humbni durimin.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të martën ndjenjat nuk duhet t’ju shpërqendrojnë nëse jeni duke kryer ndonjë projekt të rëndësishëm. Beqarët mund të mos arrijnë të gjejnë ende dashurinë, por në fushën profesionale do të ketë kënaqësi. Ata që janë në krizë duhet të bëjnë një zgjedhje, edhe nëse janë në dyshim mes dy historive.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ju duhet t’u jepni një shtysë më të madhe ideve tuaja, edhe sepse e keni kuptuar që ato janë të suksesshme dhe prandaj duhet t’i besoni pak më shumë. Dita nuk do jetë e jashtëzakonshme, por as nuk do të jetë e humbur. Për sa i përket punës, duhet më shumë përpjekje.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Ju doni të kaloni një ditë pa pasur nevojë të përballeni me probleme të pakëndshme çdo dy nga tre. Keni shumë situata të ndërlikuara pas jush dhe kjo ju shkakton pak agjitacion. Ata që punojnë për publikun nuk janë gjithashtu shumë të kënaqur.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të martën do të ishte më mirë të shmangni diskutimet dhe polemikat me partnerin. Ndonjëherë ju tentoni të izoloheni dhe kjo nuk është mirë për ju. fare. Shpresoni të kaloni një fundjavë më të mirë dhe ndërkohë do të gjeni veten në një situatë pushimi.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Ju përgjithësisht vendosni pasion të madh në situatat me të cilat përballeni. Në dashuri mund të bëni njohje interesante. Nga ana tjetër, ata që tashmë kanë një partner mund të përjetojnë një ditë të veçantë.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Duhet të përpiqeni të rregulloni si në punë ashtu edhe në jetën private. Mundohuni të respektoni angazhimet e bëra disa kohë më parë, duke iu përgjigjur gjithashtu pozitivisht pritshmërive që të tjerët kanë nga ju.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të martën mbrëmja do të jetë koha e duhur për të kaluar pak kohë me personin që doni, pa bërë shumë pyetje. Ju duhet t’ua bëni të qartë të tjerëve se jeni të gatshëm të bëni kompromis vetëm në kushte të caktuara.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Ju po kërkoni rrugën tuaj dhe dëshironi ta shkoni vetëm. Pasi të kuptoni se çfarë është, mund ta ecni pa shumë mendime të dyta. Dikush mund të ketë marrë një dhuratë të padëshiruar, ndoshta ka pasur ndonjë grindje në dashuri.