Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Tani duhet të shmangni diskutimet dhe polemikat, veçanërisht të shtunave dhe të dielave. Nëse provokimet janë të tepërta, përpiquni të largoheni dhe të ktheheni në kontakt me të tjerët vetëm kur temperamenti të jetë qetësuar pak.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të premten Hëna do të jetë në një fazë pozitive gjatë orëve në vijim. Do të mund të përballoni më mirë disa teste të rëndësishme në këtë periudhë. Për sa i përket punës, duhet të tregoni se jeni në lartësinë e asaj që po bëni, por mos u ndalni shumë, edhe sepse koha po mbaron.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Përpiquni të qëndroni larg dikujt që nuk ju mbështet. Kujdes nga marrëdhëniet me shenjat Virgjëresha dhe Shigjetari. Ka vështirësi me njerëzit që janë pjesë e mjedisit tuaj. Nëse ndiheni shumë nervoz, kërkoni një rrugëdalje në sport.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Ka emocione të reja përpara dhe mund të rishikoni në mënyrë pozitive disa marrëveshje sentimentale. Ju mund të filloni të ëndërroni përsëri për dashurinë, edhe nëse jeni vetëm tani. Të shtunën dhe të dielën do të jeni më të fortë dhe gjithashtu do të arrini diçka më shumë se zakonisht.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të premten gjeni veten duke bërë pak nga çdo gjë vetë. Keni nevojë për pak solidaritet, por ndoshta e kuptoni se nevojat e partnerit tuaj janë të ndryshme nga tuajat. Në qershor, megjithatë muzika do të jetë ndryshe dhe do të ketë mundësi rikuperimi në sektorin sentimental.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Fundjava po vjen dhe Jupiteri është në anën tuaj. Nëse është e nevojshme, do t’ju duhet të pranoni disa kompromise. Së shpejti do të jeni në gjendje t’i zgjidhni të gjitha edhe në një mënyrë të shkëlqyer. Nga fundi i korrikut do të ketë mundësi të mira pune, sidomos për ata që kanë kohë që qëndrojnë të palëvizshëm.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

A keni pasur ndonjë argument? Së shpejti do të jeni në gjendje, nëse dëshironi, të rregulloni marrëdhëniet. Bashkëpunimet janë më pak të vështira për t’u menaxhuar dhe Jupiteri nuk është përballë prej disa ditësh, ndaj mund të filloni negociatat dhe kontaktet.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të premten Hëna së shpejti do të jetë në anën tuaj dhe mund të lindin dashuri të paparashikueshme. Nëse keni një profesion të pavarur, përpiquni të përfundoni një negociatë. Jupiteri në opozitë mund t’ju detyrojë të ndryshoni role ose grupe.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Periudha më e mirë për ndjenjat do të fillojë muajin e ardhshëm, në qershor. Ju nuk e keni problem të rrezikoni dhe jeni gjithashtu një person që pëlqen të rikthehet në lojë, madje duke filluar nga e para nëse është e nevojshme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Kundërshtimi i Venusit nxjerr në pah distancat edhe në çiftet e kahershme. Jupiteri është i favorshëm dhe kjo sjell avantazhe në aspektin praktik. Ndonjëherë nuk është e lehtë të merreni vesh me të gjithë partnerët dhe bashkëpunëtorët, por gjithmonë mund të shpjegoni këndvështrimin tuaj.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të premten nga muaji qershor do të vihen në dyshim të gjitha historitë e dashurisë që nuk kanë arsye të ekzistojnë. Mundohuni të mbani nën kontroll çështjet ekonomike. Nga qershori, Venusi do të fillojë një tranzit kritik që do të zgjasë deri në fillim të tetorit.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Dita më e mirë do të jetë e diela, edhe sepse Venusi është i favorshëm. Mundohuni të eliminoni situatat e pamundura me njerëz që vetëm mund t’i komplikojnë gjërat. Kreativiteti në këtë periudhë do të jetë vërtet forca juaj.