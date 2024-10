Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Të mërkurën mund të ndiheni pak nervoz dhe kjo mund të ndikojë në jetën tuaj të dashurisë. Mundohuni të shmangni diskutimet e panevojshme dhe kushtojini më shumë kohë partnerit tuaj. Në punë, është mirë të vazhdoni me kujdes, mendoni me kujdes përpara se të bëni zgjedhje të rëndësishme.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Të mërkurën një ditë pozitive për dashurinë, do të jeni në gjendje të komunikoni në një mënyrë të qetë dhe konstruktive me partnerin tuaj. Në punë është koha e duhur për të realizuar projektet që keni punuar prej kohësh, vendosmëria juaj do të shpërblehet.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Të mërkurën ndiheni plot energji dhe pozitivitet dhe kjo do të reflektohet si në dashuri ashtu edhe në punë. Përfitoni nga kjo ditë e favorshme për të zgjidhur çdo problem dhe për të ndjekur qëllimet tuaja me entuziazëm.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Të mërkurën në dashuri mund të shfaqen disa keqkuptime të vogla, por asgjë që nuk mund të zgjidhet me dialog. Në punë është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar dhe të mos shpërqendroheni nga çështje dytësore.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Të mërkurën dita është pozitive për ndjenjat nëse jeni beqar, mund të keni një takim interesant. Në punë, kreativiteti dhe iniciativa juaj do të vlerësohet, mos kini frikë të tregoni vlerën tuaj.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Të mërkurën është një ditë e shkëlqyer për ju, gjithçka duket se po shkon mirë, si në dashuri ashtu edhe në punë. Përfitoni nga kjo energji pozitive për të përparuar në projektet tuaja dhe për të përjetuar momente të veçanta me partnerin.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Të mërkurën në dashuri, dita është e favorshme për të sqaruar çdo dyshim dhe për të forcuar marrëdhënien tuaj. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja, jini gati t’i shfrytëzoni pa hezitim.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Të mërkurën në dashuri mund të ndiheni paksa të pasigurt, përpiquni të mos tërhiqeni në vetvete dhe flisni hapur me partnerin. Në punë shmangni marrjen e vendimeve të nxituara, është më mirë të prisni derisa situatat të jenë më të qarta.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Të mërkurën është një ditë e përkryer për dashurinë, lëreni veten të shkoni te ndjenjat dhe jetoni çdo moment me intensitet. Në punë, energjia dhe entuziazmi do t’ju çojnë në arritjen e qëllimeve të rëndësishme.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Të mërkurën në dashuri, është koha për të bërë një hap përpara dhe për të punuar shumë për të ndërtuar diçka solide. Në punë mund të ketë sfida për t’u përballur, por vendosmëria juaj do t’ju lejojë t’i kapërceni me sukses.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Të mërkurën dita mund të karakterizohet nga një tension në dashuri, përpiquni të qëndroni të qetë dhe të shmangni diskutimet e panevojshme. Në punë, përpiquni të përqendroheni te qëllimet tuaja dhe mos e shpërdoroni energjinë tuaj.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Të mërkurën në dashuri është koha për të sqaruar çdo keqkuptim dhe për të forcuar lidhjen me partnerin. Në punë jeni në një fazë rritjeje, idetë tuaja do të vlerësohen dhe mund të merrni vlerësime për përpjekjet tuaja.