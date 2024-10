Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin përjashtuar vranësirat e pakta kalimtare në orët e mesditës dhe pasdites të cilat vijnë në shtim gradual në orët e vona të mbrëmjes.

Era pritet të jetë me drejtim juglindje – jugperëndim me shpejtësi 1-10 m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe lugina era hera-herës me rrahje dhe relativisht intensive dhe shpejtësi 12-16m/sek.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 7 deri 25°C

në zonat e ulëta 9 deri 29°C

në zonat bregdetare 13 deri 29°C