Dashi

Të lindur më: 21 Mars – 19 Prill

Është një ditë e mirë për të thelluar lidhjet ekzistuese. Nëse keni patur keqkuptime, është momenti për t’i adresuar ato me qetësi. Në punë përballeni me disa sfida që kërkojnë zgjidhje të shpejta dhe të menduara mirë. Mos ngurroni të kërkoni ndihmë nga kolegët, por qëndroni të hapur për ndryshime në planin afatshkurtër.

Demi

Të lindur më: 20 Prill – 20 Maj

Ka të ngjarë të ndieni nevojën për stabilitet dhe përkujdesje. Kjo është një ditë e mirë për të shfaqur dashurinë tuaj në mënyrë praktike. Mund të dalin disa mundësi për avancim në karrierë, sidomos nëse keni qenë të angazhuar në projekte të reja. Mbani një sy të hapur për detaje, sepse vendimet që merrni të martën mund të ndikojnë në të ardhmen.

Binjakët

Të lindur më: 21 Maj – 20 Qershor

Edhe pse marrëdhëniet e ngushta janë të qëndrueshme, është një ditë e ndjeshme për t’i kushtuar rëndësi nevojave emocionale. Në punë ka sfida që do t’ju kërkojnë të jeni të qëndrueshëm. Përqendrohuni në prioritetet dhe shmangni vendimet e nxituara që mund të ndikojnë negativisht.

Gaforrja

Të lindur më: 21 Qershor – 22 Korrik

Çiftet që kanë përjetuar krizë së fundmi, do të kenë një rikthim të pasionit. Mos hezitoni të shprehni ndjenjat që keni mbajtur brenda. Në punë mund të ndiheni të nxitur për të marrë një vendim për ndryshim. Nëse mendoni për një transferim ose ndryshim pozicioni, kjo është koha e duhur për të eksploruar opsionet.

Luani

Të lindur më: 23 Korrik – 22 Gusht

Pas një periudhe të trazuar, jeni në gjendje të flisni qetësisht me partnerin. Është një moment për të ndrequr keqkuptimet. Në punë përpara jush ka vendime të rëndësishme për të marrë. Mund të jetë momenti për të vlerësuar përparësitë dhe për të planifikuar projektet e ardhshme​.

Virgjëresha

Të lindur më: 23 Gusht – 22 Shtator

Ndërkohë që marrëdhëniet tuaja me miqtë janë të forta, mos harroni të gjeni kohë edhe për partnerin. Dita ofron mundësi për të kaluar kohë të vlefshme me të dashurit tuaj. Në punë është më mirë të relaksoheni. Mos e ngarkoni veten me detyra të vështira, por fokusohuni në përgatitje për javën e ardhshme.

Peshorja

Të lindur më: 23 Shtator – 22 Tetor

Venusi favorizon takimet e reja dhe interesante. Mund të ndiheni të tërhequr nga dikush që ndajmë interesa të ngjashme. Në punë ju këshillohet të flisni vetëm kur është e nevojshme dhe të shmangni konfliktet e mundshme me kolegët. Qëndroni të përqendruar në qëllimet tuaja.

Akrepi

Të lindur më: 23 Tetor – 21 Nëntor

Çiftet e qëndrueshme duhet të jenë të kujdesshëm ndaj keqkuptimeve të mundshme. Ky është një moment për të qartësuar gjërat dhe për të ruajtur qetësinë. Në punë ka disa ankthe të lidhura me përgjegjësitë e reja, por qëndroni të përqendruar dhe përpiquni të mos i lini vështirësitë t’ju dekurajojnë.

Shigjetari

Të lindur më: 22 Nëntor – 21 Dhjetor

Mund të ketë disa tensione të martën, sidomos për shkak të komunikimit. Përpiquni të flisni hapur me partnerin dhe të jeni të sinqertë. Në punë është një ditë e mirë për të reflektuar dhe për të bërë plane për të ardhmen. Shikoni përpara dhe planifikoni veprimet tuaja me kujdes.

Bricjapi

Të lindur më: 22 Dhjetor – 19 Janar

Dita e martë ofron mundësi për të zgjidhur disa keqkuptime dhe për të forcuar lidhjen me partnerin. Dialogu do të ndihmojë në krijimin e një klime më të mirë. Në punë koha është e favorshme për të bërë një pauzë dhe për të vlerësuar gjendjen aktuale. Mos merrni vendime të nxituara pa bërë një analizë të plotë.

Ujori

Të lindur më: 20 Janar – 18 Shkurt

Nëse partneri është larg, përpiquni të gjeni mënyra për ta afruar dhe për të ruajtur lidhjen. Kjo është një kohë për të treguar përkushtim. Në punë është momenti për të planifikuar projekte afatgjata dhe për të krijuar strategji që mund t’ju ndihmojnë të arrini objektivat tuaja​.

Peshqit

Të lindur më: 19 Shkurt – 20 Mars

Deri në fund të javës pritet të merrni një përgjigje që keni kërkuar. Kjo do t’ju ndihmojë të arrini qetësinë në marrëdhënie. Në punë mos lejoni që konfliktet e brendshme t’ju frenojnë. Përpiquni të ruani një qasje pozitive ndaj detyrave tuaja dhe të tregoheni diplomatik.