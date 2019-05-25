NGA STRUKTURAT E DREJTORISË VENDORE TË POLICISË SHKODËR U BË KAPJA DHE NDALIMI I SHTETASIT TË SHPALLUR NË KËRKIM D. T. 48 VJEÇ, BANUES NË FSHATIN VUKSANAJ, SHKODËR,
PASI GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR ME DATË 19.12.2017, E KA DËNUAR ME 2 VITE E 8 MUAJ BURG, PËR VEPRËN PENALE “SHPERDORIMIT TË DETYRËS”, SI DHE I HIQET E DREJTA PËR TË USHTRUAR FUNKSIONE PUBLIKE PËR NJË PERIUDHE KOHE PREJ 5 VITESH
GJITHASHTU NGA STRUKTURAT E KOMISARIATIT TË POLICISË SHKODËR U BË KAPJA DHE NDALIMI I SHTETASIT TË SHPALLUR NË KËRKIM Z. M., 36 VJEÇ, BANUES NË LAGJEN SKENDERBEG, SHKODËR,
PASI GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR, ME VENDIM TË FORMËS SË PRERË, DATË 07.02.2019, E KA DENUAR ME 1 VIT BURG PËR VEPRËN PENALE “DHUNË NË FAMILJE”.ÇËSHTJA I KA KALUAR PROKURORISË SË RRETHIT GJYQËSOR SHKODËR PËR VEPRIME TË MËTEJSHME.