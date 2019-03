Shqipëria është duke u përgatitur për sfidën e parë të eliminatoreve “Euro 2020” ndaj Turqisë që do të luhet ditën e premte në stadiumin “Loro Boriçi” të Shkodrës.

Pavarësisht atmosferës pozitive, në kampin kuqezi nuk kanë munguar polemikat, ku spikat lënia jashtë e portierit Thomas Strakosha, i cili humbi avionin, apo dhe reagimi i futbollistit Ermir Lenjani që dha dorëheqjen nga Kombëtarja deri sa të largohet Panuçi.

Në një intervistë për “Shqipëria.ch”, ish-kapiteni i Kombëtares, Altin Lala ka analizuar situatën aktuale të ekipit kombëtar, teksa nuk ka nguruar të flasë është për futbollistët që tradhtojnë Shqipërinë dhe zgjedhin Greqinë.

“Të them të vërtetën, duke parë “Ligën e Kombeve”, situata nuk duket edhe shumë pozitive. Është e rëndësishme për trajnerin që të bëj një grup të tijin, për të mbuluar edhe gabimet e bëra në edicionet e fundit.

Pastaj edhe kundërshtarët tanë janë shumë të fortë. Islanda është nivel shumë i lartë, megjithëse e vogël me numër banorësh. Do të jetë e vështirë, edhe Turqia që është rival i drejtpërdrejtë me ne, ka hasur vështirësi në vitet e fundit”.

I pyetur për përjashtimin e Strakoshës dhe lënien jashtë të Lenjanit, ish-kapiteni u shpreh:

Duhet parë nëse Strakosha se ka kapur dot avionin se nuk ka mundur, e nëse nuk e ka kapur se kjo ka qenë dëshira e tij. Këto janë dy gjëra të ndryshme dhe në rastin e parë i jap të drejtë deri diku Panuçit. Të isha unë në Kombëtare, do e zgjidhja ndryshe.

Do mjaftohesha me një gjobë kundër lojtarit dhe t’i fusnim ca para edhe kasës së Kombëtares. Më vjen paksa habi, pasi i ati (Foto Strakosha) vinte gjithmonë para të tjerëve.

Mendoj se Panuçi është një trajner shumë strikt. Nuk diskutohet që disiplina është e nevojshme, por nga ana tjetër edhe lojtarët duhet t’i bëj për vete. Menaxhimi i marrëdhënies me mediat është e rëndësishme njëkohësisht.

Panuçin e shoh pak konfuz dhe duhet të gjej balancat. Jemi mësuar tashmë në Shqipëri, mediat herë të ngrenë në ajër, e herë të lëshojnë në tokë. Duhet të jesh pak tolerant, nuk bëhet çdo gjë me “dhunë”.

Lenjani është djalë i mirë. Unë nëse do të isha në vendin e tij apo si menaxher që do e drejtonte, nuk do të veproja në atë mënyrë. Pra mund të mjaftohej me vendimin që nuk vinte më te Shqipëria për sa kohë është Panuçi, pa e zgjatur më tepër.

Lenjani dha shumë detaje dhe u thellua më tepër nga çfarë duhej. Por kur e mendon, zakonisht nga Kombëtaret tërheqjet janë përgjithmonë dhe jo përkohësisht”, u shpreh Lala.

Nuk mund të mungonte një koment për tradhtarët. Lala ngulmon që futbollistët që zgjedhin Greqinë nuk duhet të pranohen në ekipin kombëtar, se ndryshe Kombëtarja bëhet si “bordello”.

“Ne shqiptarët e kemi tradhtuar gjithmonë Shqipërinë. E kemi në gen ndoshta. E di që bota është globalizuar shumë, por këto raste kanë ndodhur edhe shumë më herët.

Ajo që unë do të dëshiroja, është që ata lojtarë që zgjedhin Greqinë dhe nuk kanë minuta andej, të mos na vijnë prapë këtej. Sepse ndryshe bëhet Kombëtarja si “bordello”. Në Kombëtare nuk duhet të vish për të fituar, por është vetëm çështje krenarie”, përfundoi ish-kapiteni.